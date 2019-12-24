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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:55
Искатель
Гарного дня )
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:59
Sense Bank написав:Искатель
Гарного дня )
*Микита
Микита, у вас має бути зоряний лорд або супермен галактики
швиденько додайте бо виглядає як без одягу!
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greenozon
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:04
greenozon
Ну якось так )
*Генерал ( у відставці ) диванних військ, Микита
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:10
Sense Bank написав:aybolit77
Платіжні інструкції - це коли банк отримав інформацію про переказ, але без коштів.
Щодо саме вашої ситуації, воно на уточнення. Подали певні запити, щоб дізнатися більше інформації. Коли буде щось відомо, відпишемо додатково тут і в чаті. Бо на даний момент я не можу нічого стверджувати, адже не маю відомостей.
*Микита
Є якісь новини?
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aybolit77
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:35
aybolit77
Напишіть нам, будь ласка, в додатку Sense SuperApp. Колега надасть вам інформацію.
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:53
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greenozon
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:03
А що це нова фішка в банку?
Кидаю на Швидкий депо СЕПом, приходить пуш о поповненні, а грошей на рахунку немає/не бачу.
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novichok
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:03
Щиро раді, що вам було цікаво та щось й гуглили. Бо ми трохи переймалися, чи не легкі питання, а чи не складні.. самі розумієте, таке агент підтримки робить вперше
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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