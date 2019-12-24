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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 722723724725

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:55

Искатель
Гарного дня )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:59

  Sense Bank написав:Искатель
Гарного дня )
*Микита



Микита, у вас має бути зоряний лорд або супермен галактики
швиденько додайте бо виглядає як без одягу! :lol:
greenozon
 
Повідомлень: 14877
З нами з: 01.06.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
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1
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3
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:04

greenozon
Ну якось так )
*Генерал ( у відставці ) диванних військ, Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:10

  Sense Bank написав:aybolit77
Платіжні інструкції - це коли банк отримав інформацію про переказ, але без коштів.
Щодо саме вашої ситуації, воно на уточнення. Подали певні запити, щоб дізнатися більше інформації. Коли буде щось відомо, відпишемо додатково тут і в чаті. Бо на даний момент я не можу нічого стверджувати, адже не маю відомостей.
*Микита

Є якісь новини?
aybolit77
 
Повідомлень: 59
З нами з: 29.07.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:35

aybolit77
Напишіть нам, будь ласка, в додатку Sense SuperApp. Колега надасть вам інформацію.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:53

Sense Bank

ви зробили справжній фурор сьогодні із квіЗтенем :) :!: :!: :!:

признаюсь, деякі питання прийшось шукати в інтернеті
greenozon
 
Повідомлень: 14877
З нами з: 01.06.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:03

А що це нова фішка в банку?
Кидаю на Швидкий депо СЕПом, приходить пуш о поповненні, а грошей на рахунку немає/не бачу.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 31.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:03

  greenozon написав:Sense Bank

ви зробили справжній фурор сьогодні із квіЗтенем :) :!: :!: :!:

признаюсь, деякі питання прийшось шукати в інтернеті

Щиро раді, що вам було цікаво та щось й гуглили. Бо ми трохи переймалися, чи не легкі питання, а чи не складні.. самі розумієте, таке агент підтримки робить вперше :roll:
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
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2
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  #<1 ... 722723724725
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