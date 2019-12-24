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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726

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Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:16

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Щиро раді, що вам було цікаво та щось й гуглили. Бо ми трохи переймалися, чи не легкі питання, а чи не складні.. самі розумієте, таке агент підтримки робить вперше :roll:
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

А якщо б і текст питання повністю відображався на екрані, то було б взагалі добре.
А так зробили подвійний квіз. Спочатку вгадай питання, потім відповідь :)
Kalgan
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:21

Kalgan Вже виправили цю ситуацію, ви тільки що проходили вікторину?
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11640
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:24

  Sense Bank написав:Kalgan Вже виправили цю ситуацію, ви тільки що проходили вікторину?
Анастасія

ні, на початку. Хотілося ж мати шанс отримати горіхів. Зараз то явно на порядок більше відповідей, ніж 200.
А останні питання не поміняли місцями, щоб агенти підтримки більше про бронь не питали :)
Kalgan
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:50

Kalgan Ми їх попередили самостійно про бронь)
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11640
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:57

  Sense Bank написав:Kalgan Ми їх попередили самостійно про бронь)
Анастасія


Анастія де ваш сенс-зірковий статус?
ви точно із банку? :)
greenozon
 
Повідомлень: 14882
З нами з: 01.06.14
Подякував: 311 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
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1
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3
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:07

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:Kalgan Ми їх попередили самостійно про бронь)
Анастасія


Анастія де ваш сенс-зірковий статус?
ви точно із банку? :)

Анастасіє будь ласка не слухайте усіляких недолугих жартівників. Підпис-ім'я, яким вас нагородили ваші батьки - набагато краще ніж усілякі "зоряні лорди", малюнки з машинками та інші приколи якими себе нагороджують деякі з ваших колег. Адже відволікання співрозмовників на усілякі дурниці - явно не відноситься до функцій працівників підтримки
Востаннє редагувалось Alien в Пон 03 кві, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 12.01.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 489 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:08

greenozon Всьому буває протилежність)
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11640
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:31

Забрал доларовый депозит, в суботу первого апреля закончился, деньги упали на доларовую карточку. 31 марта персональный менеджер любезно забронировала на сегодня снятие налички, все прошло быстро без очереди и проволочек. Все такие любезные и радостные, банк работает как часы. Слухи о преждевременной кончине слишком преувеличены...
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 668
З нами з: 24.07.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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