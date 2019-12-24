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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:16
Sense Bank написав:
Щиро раді, що вам було цікаво та щось й гуглили. Бо ми трохи переймалися, чи не легкі питання, а чи не складні.. самі розумієте, таке агент підтримки робить вперше
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А якщо б і текст питання повністю відображався на екрані, то було б взагалі добре.
А так зробили подвійний квіз. Спочатку вгадай питання, потім відповідь
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Kalgan
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:21
Kalgan Вже виправили цю ситуацію, ви тільки що проходили вікторину?
Анастасія
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:24
Sense Bank написав:Kalgan
Вже виправили цю ситуацію, ви тільки що проходили вікторину?
Анастасія
ні, на початку. Хотілося ж мати шанс отримати горіхів. Зараз то явно на порядок більше відповідей, ніж 200.
А останні питання не поміняли місцями, щоб агенти підтримки більше про бронь не питали
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Kalgan
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:50
Kalgan Ми їх попередили самостійно про бронь)
Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:57
Sense Bank написав:Kalgan
Ми їх попередили самостійно про бронь)
Анастасія
Анастія де ваш сенс-зірковий статус?
ви точно із банку?
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greenozon
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:07
greenozon написав: Sense Bank написав:Kalgan
Ми їх попередили самостійно про бронь)
Анастасія
Анастія де ваш сенс-зірковий статус?
ви точно із банку?
Анастасіє будь ласка не слухайте усіляких недолугих жартівників. Підпис-ім'я, яким вас нагородили ваші батьки - набагато краще ніж усілякі "зоряні лорди", малюнки з машинками та інші приколи якими себе нагороджують деякі з ваших колег. Адже відволікання співрозмовників на усілякі дурниці - явно не відноситься до функцій працівників підтримки
Востаннє редагувалось Alien
в Пон 03 кві, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:08
greenozon Всьому буває протилежність)
Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:31
Забрал доларовый депозит, в суботу первого апреля закончился, деньги упали на доларовую карточку. 31 марта персональный менеджер любезно забронировала на сегодня снятие налички, все прошло быстро без очереди и проволочек. Все такие любезные и радостные, банк работает как часы. Слухи о преждевременной кончине слишком преувеличены...
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joik
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:07
Sense Bank написав:greenozon
Всьому буває протилежність)
Анастасія
не слухайте жирних тролів, вони просто завидують вашій зірковості і не можуть цього пережити!
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greenozon
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:10
joik Дуже приємно це чути, насправді ❤
Анастасія
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Sense Bank
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