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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:18

greenozon Моя "Зірковість" може бути доведена тільки кількістю виправлених багів та введених покращень, ну і ваших подяк звичайно)
Тому, я просто пишу Анастасія, але якщо ви хочете, то можу додавати щось ще)

Смирнова Анастасія, старший спеціаліст служби підтримки Sense Bank в соціальних мережах, засновник та директор БО БФ Помаранчеві Худі, гарна дружина, донька та сестра, 22 рочки, люблю меми, маю кота ❤

Як вам? :)
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:50

Re: Sense Bank

Похоже с СЭП 4.0 банк поперхнулся. С 12 дня примерно СЭП начал бегать с огромным попозданием, а сейчас похоже совсем заглох. Или его остановили.

Рукожопы короче.
cdj2
 
Повідомлень: 3063
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:03

  cdj2 написав:Похоже с СЭП 4.0 банк поперхнулся. С 12 дня примерно СЭП начал бегать с огромным попозданием, а сейчас похоже совсем заглох. Или его остановили.

Рукожопы короче.

Вибачте за тимчасові технічні проблеми :(
upd: про них знаємо, вже займаємося вирішенням. Ситуація в тому, що ми відправляємо переказ за 40 секунд на кор. рахунок. Але далі це залежить вже від банку отримувача.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11645
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:22

СдохСейф на Black 4% замість 8%. Смутечок :(
Solar_simfi
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Повідомлень: 2295
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Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:26

Наверное из-за банка получателя деньги сразу типа ушли, через два часа я не получил их, проверил а они никуда не уехали. Подумав что забыл их отправить отправил перевод ещё раз и теперь у меня красивый овердрафт. Это конечно получатель виноват)))

Вот уже четыре часа жду пока доедут деньги чтобы Овер загасить.

З. Ы.

Не стоит лапшу вешать клиентам. Особенно если они 18 лет с банком.

З. З. Ы.

Отправки сделанные 5 часов назад только доехали.

З. З. З. Ы.

Банки получатели разные, так что тут косяк явно у отправителя.
Востаннє редагувалось cdj2 в Пон 03 кві, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз.
cdj2
 
Повідомлень: 3063
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:27

  Solar_simfi написав:СдохСейф на Black 4% замість 8%. Смутечок :(

Месяц уже как.
cdj2
 
Повідомлень: 3063
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:32

Solar_simfi Так, дійсно це через зміни вимог до резервування коштів від НБУ. Тому тепер - більш привабливо зберігати кошти на строкових депозитах - наприклад Швидкому під 12% річних)
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11645
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:37

cdj2 Зараз є окремо технічна проблема, яку ми вже вирішуємо, тому такі затримки і виникла така ситуація. Вибачте за такі незручності
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11645
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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  #<1 ... 724725726727
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