|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 15:18
greenozon
Моя "Зірковість" може бути доведена тільки кількістю виправлених багів та введених покращень, ну і ваших подяк звичайно)
Тому, я просто пишу Анастасія, але якщо ви хочете, то можу додавати щось ще)
Смирнова Анастасія, старший спеціаліст служби підтримки Sense Bank в соціальних мережах, засновник та директор БО БФ Помаранчеві Худі, гарна дружина, донька та сестра, 22 рочки, люблю меми, маю кота ❤
Як вам?
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11647
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 03 кві, 2023 15:50
Похоже с СЭП 4.0 банк поперхнулся. С 12 дня примерно СЭП начал бегать с огромным попозданием, а сейчас похоже совсем заглох. Или его остановили.
Рукожопы короче.
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 3064
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:03
cdj2 написав:
Похоже с СЭП 4.0 банк поперхнулся. С 12 дня примерно СЭП начал бегать с огромным попозданием, а сейчас похоже совсем заглох. Или его остановили.
Рукожопы короче.
Вибачте за тимчасові технічні проблеми upd:
про них знаємо, вже займаємося вирішенням. Ситуація в тому, що ми відправляємо переказ за 40 секунд на кор. рахунок. Але далі це залежить вже від банку отримувача.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11647
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:26
Наверное из-за банка получателя деньги сразу типа ушли, через два часа я не получил их, проверил а они никуда не уехали. Подумав что забыл их отправить отправил перевод ещё раз и теперь у меня красивый овердрафт. Это конечно получатель виноват)))
Вот уже четыре часа жду пока доедут деньги чтобы Овер загасить.
З. Ы.
Не стоит лапшу вешать клиентам. Особенно если они 18 лет с банком.
З. З. Ы.
Отправки сделанные 5 часов назад только доехали.
З. З. З. Ы.
Банки получатели разные, так что тут косяк явно у отправителя.
Востаннє редагувалось cdj2
в Пон 03 кві, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз.
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 3064
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:27
Solar_simfi написав:
СдохСейф на Black 4% замість 8%. Смутечок
Месяц уже как.
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 3064
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:32
Solar_simfi Так, дійсно це через зміни вимог до резервування коштів від НБУ. Тому тепер - більш привабливо зберігати кошти на строкових депозитах - наприклад Швидкому під 12% річних)
Анастасія
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11647
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:37
cdj2 Зараз є окремо технічна проблема, яку ми вже вирішуємо, тому такі затримки і виникла така ситуація. Вибачте за такі незручності
Анастасія
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11647
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:38
Sense Bank Уточніть ще також ви звертаєтесь як Фіз особа чи Юр особа/Фоп?
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11647
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:39
Sense Bank написав:cdj2
Зараз є окремо технічна проблема, яку ми вже вирішуємо, тому такі затримки і виникла така ситуація. Вибачте за такі незручності
Анастасія
Так то лучше.
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 3064
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|3518
|
Нед 02 кві, 2023 02:27
nord
|
|1095
|201515
|
|