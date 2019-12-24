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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:39
Solar_simfi
О и правда! ну тогда пошли нах))))
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:59
Sense Bank написав:novichok
Інформація може оновитися в Sense протягом години. Якщо година вже пройшла, то потрібні ваші дані, щоб я перевірила
Анастасія
інфа оновилась протягом майже 4-х годин. В 13.58 зайшло 17.55 побачив історію, та на рахунку.
Добре, що це був тестовий платіж.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:53
novichok Це дивно, йду до вас в особисті за даними, щоб розібратись. Якщо ви не проти)
Анастасія
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