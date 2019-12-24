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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:39

Solar_simfi
О и правда! ну тогда пошли нах))))
Shummi
 
Повідомлень: 548
З нами з: 08.12.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:59

  Sense Bank написав:novichok Інформація може оновитися в Sense протягом години. Якщо година вже пройшла, то потрібні ваші дані, щоб я перевірила
Анастасія

інфа оновилась протягом майже 4-х годин. В 13.58 зайшло 17.55 побачив історію, та на рахунку.
Добре, що це був тестовий платіж. :)
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 31.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:53

novichok Це дивно, йду до вас в особисті за даними, щоб розібратись. Якщо ви не проти)
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11647
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
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  #<1 ... 725726727728
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