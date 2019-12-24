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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:39

Solar_simfi
О и правда! ну тогда пошли нах))))
Shummi
 
Повідомлень: 548
З нами з: 08.12.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 16:59

  Sense Bank написав:novichok Інформація може оновитися в Sense протягом години. Якщо година вже пройшла, то потрібні ваші дані, щоб я перевірила
Анастасія

інфа оновилась протягом майже 4-х годин. В 13.58 зайшло 17.55 побачив історію, та на рахунку.
Добре, що це був тестовий платіж. :)
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 31.03.13
Подякував: 20 раз.
Подякували: 239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:53

novichok Це дивно, йду до вас в особисті за даними, щоб розібратись. Якщо ви не проти)
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11648
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:31

Re: Sense Bank

Десктопная версия My Sense Bank работает? Со старым паролем не пускает, при обновлении пароля "пароль не отвечает политике безопасности", хотя пробовал разные по сложности, в т.ч. предлагаемые сайтом.
Где в SenseApp можно увидеть реквизиты SWIFT? Кроме IBAN ничего не нашел.
aybolit77
 
Повідомлень: 61
З нами з: 29.07.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:40

aybolit77 З телефону чи з ПК пробуєте?
Вже чули про цю проблему, перевіряємо.
Щоб переглянути реквізити потрібно натиснути на валютний рахунок в Sense, потім на три рисочки в кутку - інформація про рахунок - реквізити, натисніть поділитись. Повні реквізити формуються в файлі форматом пдф.
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11648
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:48

  Sense Bank написав:aybolit77 З телефону чи з ПК пробуєте?
Вже чули про цю проблему, перевіряємо.
Щоб переглянути реквізити потрібно натиснути на валютний рахунок в Sense, потім на три рисочки в кутку - інформація про рахунок - реквізити, натисніть поділитись. Повні реквізити формуються в файлі форматом пдф.
Анастасія

З комп'ютера.
aybolit77
 
Повідомлень: 61
З нами з: 29.07.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:50

  cdj2 написав:
  Solar_simfi написав:СдохСейф на Black 4% замість 8%. Смутечок :(

Месяц уже как.
ну не 4, а 5 % и не месяц, а всего только 3 дня с первого числа этого месяца :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:18

  Кассандра написав:
  cdj2 написав:
  Solar_simfi написав:СдохСейф на Black 4% замість 8%. Смутечок :(

Месяц уже как.
ну не 4, а 5 % и не месяц, а всего только 3 дня с первого числа этого месяца :roll:


Ви впевнені? Бо в мене на блек теж 4% на дохідний сейф
motosmile
 
Повідомлень: 550
З нами з: 14.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:28

motosmile за black не знаю, у меня Platinum black, имела ввиду, что по по нему точно 5%
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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  #<1 ... 725726727728
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