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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 16:39
Solar_simfi
О и правда! ну тогда пошли нах))))
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:59
Sense Bank написав:novichok
Інформація може оновитися в Sense протягом години. Якщо година вже пройшла, то потрібні ваші дані, щоб я перевірила
Анастасія
інфа оновилась протягом майже 4-х годин. В 13.58 зайшло 17.55 побачив історію, та на рахунку.
Добре, що це був тестовий платіж.
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novichok
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:53
novichok Це дивно, йду до вас в особисті за даними, щоб розібратись. Якщо ви не проти)
Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:31
Десктопная версия My Sense Bank работает? Со старым паролем не пускает, при обновлении пароля "пароль не отвечает политике безопасности", хотя пробовал разные по сложности, в т.ч. предлагаемые сайтом.
Где в SenseApp можно увидеть реквизиты SWIFT? Кроме IBAN ничего не нашел.
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aybolit77
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:40
aybolit77 З телефону чи з ПК пробуєте?
Вже чули про цю проблему, перевіряємо.
Щоб переглянути реквізити потрібно натиснути на валютний рахунок в Sense, потім на три рисочки в кутку - інформація про рахунок - реквізити, натисніть поділитись. Повні реквізити формуються в файлі форматом пдф.
Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:48
Sense Bank написав:aybolit77
З телефону чи з ПК пробуєте?
Вже чули про цю проблему, перевіряємо.
Щоб переглянути реквізити потрібно натиснути на валютний рахунок в Sense, потім на три рисочки в кутку - інформація про рахунок - реквізити, натисніть поділитись. Повні реквізити формуються в файлі форматом пдф.
Анастасія
З комп'ютера.
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aybolit77
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:18
Ви впевнені? Бо в мене на блек теж 4% на дохідний сейф
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motosmile
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:28
motosmile за black не знаю, у меня Platinum black, имела ввиду, что по по нему точно 5%
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Кассандра
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