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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

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Sense Bank 3.7 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 09:45

  ВIВ написав:СЭП отправленный с ИЗИ о в 00:30, в Сенсе провели в 9:30.
Долговато.

Коли ізіна мамка Тася випустила тоді Сєня і провів
Alien
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 12.01.20
Подякував: 63 раз.
Подякували: 614 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:25

  Alien написав:
  ВIВ написав:СЭП отправленный с ИЗИ о в 00:30, в Сенсе провели в 9:30.
Долговато.

Коли ізіна мамка Тася випустила тоді Сєня і провів
"Тьотя Тася, а Изя сегодня таки вийдет?" - "Нет, сегодня он уже нагулялся и спит! Ваш Сьома до завтра до утра никуда не денется"
flysoulfly
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 13.01.09
Подякував: 909 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 14:40

Re: Sense Bank

$ Фаст карту нельзя выбрать для открытия депозита.
vpchelko
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Повідомлень: 731
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:14

vpchelko
Це питання чи ствердження ?)
Якщо картка активна - повинно все оформитися
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11842
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:41

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:vpchelko
Це питання чи ствердження ?)
Якщо картка активна - повинно все оформитися
*Микита

Да странно карта была заблокирована, пластик при мне.
Хз может выпил лишнего, что не помню как ее блокировал...

чего-то разблокировка тормозит
vpchelko
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Повідомлень: 731
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:35

аж дивно
Сенс в топ-3 банків по комісійних доходах в БСУ

https://minfin.com.ua/ua/2023/05/31/106716983/
greenozon
 
Повідомлень: 15133
З нами з: 01.06.14
Подякував: 329 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:27

  greenozon написав:аж дивно
Сенс в топ-3 банків по комісійних доходах в БСУ

https://minfin.com.ua/ua/2023/05/31/106716983/


ну так по сотенке с кредиточки...
Вы же плату за соединение помните? это оно...
cohan
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Повідомлень: 5707
З нами з: 27.09.19
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