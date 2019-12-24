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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 чер, 2023 09:45
ВIВ написав:
СЭП отправленный с ИЗИ о в 00:30, в Сенсе провели в 9:30.
Долговато.
Коли ізіна мамка Тася випустила тоді Сєня і провів
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Alien
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:25
Alien написав: ВIВ написав:
СЭП отправленный с ИЗИ о в 00:30, в Сенсе провели в 9:30.
Долговато.
Коли ізіна мамка Тася випустила тоді Сєня і провів
"Тьотя Тася, а Изя сегодня таки вийдет?" - "Нет, сегодня он уже нагулялся и спит! Ваш Сьома до завтра до утра никуда не денется"
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 14:40
$ Фаст карту нельзя выбрать для открытия депозита.
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vpchelko
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:14
vpchelko
Це питання чи ствердження ?)
Якщо картка активна - повинно все оформитися
*Микита
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Sense Bank
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:41
Sense Bank написав:
vpchelko
Це питання чи ствердження ?)
Якщо картка активна - повинно все оформитися
*Микита
Да странно карта была заблокирована, пластик при мне.
Хз может выпил лишнего, что не помню как ее блокировал...
чего-то разблокировка тормозит
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vpchelko
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:35
аж дивно
Сенс в топ-3 банків по комісійних доходах в БСУhttps://minfin.com.ua/ua/2023/05/31/106716983/
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greenozon
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:27
ну так по сотенке с кредиточки...
Вы же плату за соединение помните? это оно...
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cohan
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:16
cohan
,
ну так по сотенке с кредиточки.
И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие.
Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто?
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:18
vpchelko
Вийшло розблокувати ?
Можете в особисті написали, я перегляну, що там )
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Суб 03 чер, 2023 08:31
cohan написав:
ну так по сотенке с кредиточки...
Вы же плату за соединение помните? это оно...
ви мали на увазі плату за з'єднання, яку вигадали мобільіні оператори років 20 тому?
вже й забув що таке було!
і ще ці дикі розмови по 2-3 секунди безкоштовних... було кумедно та весело )))
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