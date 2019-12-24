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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828>

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Sense Bank 3.7 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 09:45

  ВIВ написав:СЭП отправленный с ИЗИ о в 00:30, в Сенсе провели в 9:30.
Долговато.

Коли ізіна мамка Тася випустила тоді Сєня і провів
Alien
 
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Подякував: 63 раз.
Подякували: 614 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:25

  Alien написав:
  ВIВ написав:СЭП отправленный с ИЗИ о в 00:30, в Сенсе провели в 9:30.
Долговато.

Коли ізіна мамка Тася випустила тоді Сєня і провів
"Тьотя Тася, а Изя сегодня таки вийдет?" - "Нет, сегодня он уже нагулялся и спит! Ваш Сьома до завтра до утра никуда не денется"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 14:40

Re: Sense Bank

$ Фаст карту нельзя выбрать для открытия депозита.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:14

vpchelko
Це питання чи ствердження ?)
Якщо картка активна - повинно все оформитися
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:41

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:vpchelko
Це питання чи ствердження ?)
Якщо картка активна - повинно все оформитися
*Микита

Да странно карта была заблокирована, пластик при мне.
Хз может выпил лишнего, что не помню как ее блокировал...

чего-то разблокировка тормозит
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:35

аж дивно
Сенс в топ-3 банків по комісійних доходах в БСУ

https://minfin.com.ua/ua/2023/05/31/106716983/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:27

  greenozon написав:аж дивно
Сенс в топ-3 банків по комісійних доходах в БСУ

https://minfin.com.ua/ua/2023/05/31/106716983/


ну так по сотенке с кредиточки...
Вы же плату за соединение помните? это оно...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:16

cohan ,
ну так по сотенке с кредиточки.


И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие.
Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:18

vpchelko
Вийшло розблокувати ?
Можете в особисті написали, я перегляну, що там )
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:31

  cohan написав:
  greenozon написав:аж дивно
Сенс в топ-3 банків по комісійних доходах в БСУ

https://minfin.com.ua/ua/2023/05/31/106716983/


ну так по сотенке с кредиточки...
Вы же плату за соединение помните? это оно...


ви мали на увазі плату за з'єднання, яку вигадали мобільіні оператори років 20 тому? :)
вже й забув що таке було! :)
і ще ці дикі розмови по 2-3 секунди безкоштовних... було кумедно та весело )))
greenozon
 
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