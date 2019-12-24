Так а в чому проблема виконати умову?)
Можна і поповненням мобільного, можна і реально використовуючи картку для розрахунків
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 09:40
Так а в чому проблема виконати умову?)
Можна і поповненням мобільного, можна і реально використовуючи картку для розрахунків
Додано: Суб 03 чер, 2023 09:43
motosmile , нема проблеми. Я виконую. Я про гіпотетичне закривання лавочки при націоналізації. І можу стикнутись з ситуацією, що кілька місяців не буде можливості відкрити альтернативну.
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