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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:40

  Hotab написав:cohan ,
ну так по сотенке с кредиточки.


И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие.
Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто?

Так а в чому проблема виконати умову?)
Можна і поповненням мобільного, можна і реально використовуючи картку для розрахунків
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:43

motosmile , нема проблеми. Я виконую. Я про гіпотетичне закривання лавочки при націоналізації. І можу стикнутись з ситуацією, що кілька місяців не буде можливості відкрити альтернативну.
Hotab
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  #<1 ... 825826827828
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