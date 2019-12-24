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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828

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Sense Bank 3.7 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:40

  Hotab написав:cohan ,
ну так по сотенке с кредиточки.


И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие.
Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто?

Так а в чому проблема виконати умову?)
Можна і поповненням мобільного, можна і реально використовуючи картку для розрахунків
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:43

motosmile , нема проблеми. Я виконую. Я про гіпотетичне закривання лавочки при націоналізації. І можу стикнутись з ситуацією, що кілька місяців не буде можливості відкрити альтернативну.
Hotab
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Повідомлень: 9156
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:36

Re: Sense Bank

Покупці на банк Фрідмана вже є. Хто і за скільки може купити колишню Альфу після націоналізації — розбір NV
https://biz.nv.ua/ukr/finance/sens-bank ... 28857.html
p.s. Може у кого є підписка напишіть будь ласка хто цей таємний покупець?))
orange2021md
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:58

Hotab 150гр за обслугу обновили, а скок нужно покупок сделать? По новому писали 25,а у меня до сих пор высвечивается 12, где правда, хз.
Kent
 
Повідомлень: 398
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 15:01

Re: Sense Bank

Kent написав:Hotab 150гр за обслугу обновили, а скок нужно покупок сделать? По новому писали 25,а у меня до сих пор высвечивается 12, где правда, хз.
Можна ще депозитів тримати на 250+ кгрн екв :mrgreen:
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 33126
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 15:05

Kent
Від 25 покупок
На сайті можете переглянути актуальні тарифи: https://help.sensebank.com.ua/hc/articl ... 5743638162
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 15:12

Sense Bank А в приложение светит 12, не вводите клиентов в ступор, или обновите. Пс. Картка Платинум блэк.
Kent
 
Повідомлень: 398
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 15:16

Kent
Оновиться після розрахунку ТРБ, після підрахунку минулого місяця.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:54

  vitaliian написав:
  sens написав:Де офіційна позиція банку,окрім якщо буде???
механизм как это будет происходить я изложил ранее. Всё это обсуждается в узком круге, и так произошла утечка от которой не все в восторге. Любой официоз скорее вреден, чем полезен, народ побежит трусить банкоматы.

Могли б ви дати посилання на те де ви описали механізм ? Я пролистав 20-30 ваших останніх повідомлень і не знайшов
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:37

Если, как выложил инфу Виталиан, для национализации сначала вводится тимчасова адміністрація, то по ЗУ Про систему гарантування:
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами.
Выходит, что во время ТА, пока они там раздуплятся с дальнейшим шагами, никакие проценты начисляться не будут и вклады возвращаться тоже.
А в банке и на форуме поддержка рассказывает, что клиенты ничего не почувствуют, всё будет путём, ага...
Oberon
 
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