Так а в чому проблема виконати умову?)
Можна і поповненням мобільного, можна і реально використовуючи картку для розрахунків
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 09:40
Так а в чому проблема виконати умову?)
Можна і поповненням мобільного, можна і реально використовуючи картку для розрахунків
Додано: Суб 03 чер, 2023 09:43
motosmile , нема проблеми. Я виконую. Я про гіпотетичне закривання лавочки при націоналізації. І можу стикнутись з ситуацією, що кілька місяців не буде можливості відкрити альтернативну.
Додано: Суб 03 чер, 2023 11:36
Re: Sense Bank
Покупці на банк Фрідмана вже є. Хто і за скільки може купити колишню Альфу після націоналізації — розбір NV
p.s. Може у кого є підписка напишіть будь ласка хто цей таємний покупець?))
Додано: Суб 03 чер, 2023 14:58
Hotab 150гр за обслугу обновили, а скок нужно покупок сделать? По новому писали 25,а у меня до сих пор высвечивается 12, где правда, хз.
Додано: Суб 03 чер, 2023 15:01
Re: Sense Bank
Можна ще депозитів тримати на 250+ кгрн екв
Додано: Суб 03 чер, 2023 15:05
Kent
Від 25 покупок
На сайті можете переглянути актуальні тарифи:
*Микита
Додано: Суб 03 чер, 2023 15:12
Sense Bank А в приложение светит 12, не вводите клиентов в ступор, или обновите. Пс. Картка Платинум блэк.
Додано: Суб 03 чер, 2023 15:16
Kent
Оновиться після розрахунку ТРБ, після підрахунку минулого місяця.
*Микита
Додано: Нед 04 чер, 2023 09:54
Могли б ви дати посилання на те де ви описали механізм ? Я пролистав 20-30 ваших останніх повідомлень і не знайшов
Додано: Нед 04 чер, 2023 10:37
Если, как выложил инфу Виталиан, для национализации сначала вводится тимчасова адміністрація, то по ЗУ Про систему гарантування:
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами.
Выходит, что во время ТА, пока они там раздуплятся с дальнейшим шагами, никакие проценты начисляться не будут и вклады возвращаться тоже.
А в банке и на форуме поддержка рассказывает, что клиенты ничего не почувствуют, всё будет путём, ага...
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