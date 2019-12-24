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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 826827828829

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Sense Bank 3.7 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:39

  Faceless написав:
Kent написав:Hotab 150гр за обслугу обновили, а скок нужно покупок сделать? По новому писали 25,а у меня до сих пор высвечивается 12, где правда, хз.
Можна ще депозитів тримати на 250+ кгрн екв :mrgreen:

А у сенса таких вкладів чимало, особливо у валюті:
Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків) https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1

Підпадає під ФГВФО, зокрема, 5 051 вкладів 15 296 727 екв. тис. грн. (в середньому 3 млн.) та 4 211 вкладів сумою 8 239 083 тис. грн. (2 млн)
Ну і ще 33 тис. вкладів від 200 до 600 тис.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:19

  Oberon написав:Если, как выложил инфу Виталиан, для национализации сначала вводится тимчасова адміністрація, то по ЗУ Про систему гарантування:
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами.
Выходит, что во время ТА, пока они там раздуплятся с дальнейшим шагами, никакие проценты начисляться не будут и вклады возвращаться тоже.
А в банке и на форуме поддержка рассказывает, что клиенты ничего не почувствуют, всё будет путём, ага...

Все вірно пишете. Але є одне але - річ у тому, що передбачається, що при націоналізації "роздуплятися" вони будуть достатньо швидко - дуже велика ймовірність, що все буде зроблено протягом одного дня - і тоді дійсно ніхто з клієнтів чи вкладників дійсно нічого не відчує. Принаймні так було у 2016 розі з "бегемотом". По суті для ТА прийняти рішення про продаж акцій банку Мінфіну за 1 грн. багато часу не займе
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:33

Ну тогда как в анекдоте про лягушку и бегемота - ню-ню :D
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:41

  yama написав:
  vitaliian написав:
  sens написав:Де офіційна позиція банку,окрім якщо буде???
механизм как это будет происходить я изложил ранее. Всё это обсуждается в узком круге, и так произошла утечка от которой не все в восторге. Любой официоз скорее вреден, чем полезен, народ побежит трусить банкоматы.

Могли б ви дати посилання на те де ви описали механізм ? Я пролистав 20-30 ваших останніх повідомлень і не знайшов
Напевно, що тут.
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  #<1 ... 826827828829
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