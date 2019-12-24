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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 827828829830>

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:39

  Faceless написав:
Kent написав:Hotab 150гр за обслугу обновили, а скок нужно покупок сделать? По новому писали 25,а у меня до сих пор высвечивается 12, где правда, хз.
Можна ще депозитів тримати на 250+ кгрн екв :mrgreen:

А у сенса таких вкладів чимало, особливо у валюті:
Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків) https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1

Підпадає під ФГВФО, зокрема, 5 051 вкладів 15 296 727 екв. тис. грн. (в середньому 3 млн.) та 4 211 вкладів сумою 8 239 083 тис. грн. (2 млн)
Ну і ще 33 тис. вкладів від 200 до 600 тис.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:19

  Oberon написав:Если, как выложил инфу Виталиан, для национализации сначала вводится тимчасова адміністрація, то по ЗУ Про систему гарантування:
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами.
Выходит, что во время ТА, пока они там раздуплятся с дальнейшим шагами, никакие проценты начисляться не будут и вклады возвращаться тоже.
А в банке и на форуме поддержка рассказывает, что клиенты ничего не почувствуют, всё будет путём, ага...

Все вірно пишете. Але є одне але - річ у тому, що передбачається, що при націоналізації "роздуплятися" вони будуть достатньо швидко - дуже велика ймовірність, що все буде зроблено протягом одного дня - і тоді дійсно ніхто з клієнтів чи вкладників дійсно нічого не відчує. Принаймні так було у 2016 розі з "бегемотом". По суті для ТА прийняти рішення про продаж акцій банку Мінфіну за 1 грн. багато часу не займе
Alien
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:33

Ну тогда как в анекдоте про лягушку и бегемота - ню-ню :D
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:41

  yama написав:
  vitaliian написав:
  sens написав:Де офіційна позиція банку,окрім якщо буде???
механизм как это будет происходить я изложил ранее. Всё это обсуждается в узком круге, и так произошла утечка от которой не все в восторге. Любой официоз скорее вреден, чем полезен, народ побежит трусить банкоматы.

Могли б ви дати посилання на те де ви описали механізм ? Я пролистав 20-30 ваших останніх повідомлень і не знайшов
Напевно, що тут.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:55

  orange2021md написав:Покупці на банк Фрідмана вже є. Хто і за скільки може купити колишню Альфу після націоналізації — розбір NV
https://biz.nv.ua/ukr/finance/sens-bank ... 28857.html
p.s. Може у кого є підписка напишіть будь ласка хто цей таємний покупець?))


Фридман покупець
вернее, те ребята, кто за ним
нет, не в россии

вы же не думаете, что МТС продали, ха-ха, азербайджанцам?
такие ресурсы, с контролем над населением, могут принадлежать только правильным людям,
поэтому, думаю, все у Альфу будет хорошо

(конечно, всегда есть 1% "нешмогла" или "получилось как всегда" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:01

  greenozon написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:аж дивно
Сенс в топ-3 банків по комісійних доходах в БСУ

https://minfin.com.ua/ua/2023/05/31/106716983/


ну так по сотенке с кредиточки...
Вы же плату за соединение помните? это оно...


ви мали на увазі плату за з'єднання, яку вигадали мобільіні оператори років 20 тому? :)
вже й забув що таке було! :)
і ще ці дикі розмови по 2-3 секунди безкоштовних... було кумедно та весело )))


оно самое, до 7 секунд, помню, было
как-то я подключился на выгодный тариф 34(39) копейки (кажется против 50-75 обчыных) с 29 или 39 за ПЗС, и, с удивлением, обнаружил что все разговоры по 1-3 минуты, чаще даже по 1й (кроме лбюбимый номер с родственниками), а деньги уплывают... тогда-то ПЗС и заценид
ну а потом были цифры в газетах с 100+ млн долл доходов от ПЗС. Думаю, на всех (читай - ЮМС/МТС+Киевстар)... в общем, по зернышку хорошо набегало

то-то стараются подсадить на кредитки и пенсов: первые нет-нет, да и проспонсируешь, вторые - нет-нет, да на полгода и попользуешься
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:11

  Hotab написав:cohan ,
ну так по сотенке с кредиточки.


И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие.
Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто?


заменить количеством транзакций - увы, ничем
если нужен Виза Платинум - то
а) ОТП Тикетс - там как-то за 300 страховки на 3 года мне дали бесплатно и кредлимит даже, в СвитТв ее использую, спросите в отделении, как понимаю, на свий розсуд они могут тариф подобрать + валютная интересная, с фри пополнением
б) Прокредит - 1500 долл можно хранить и будет бесплатно
и, наверно, все
в) изучаю УкрСиб, прем пакеты (бесплатно за вал депозит, можно работать), но там хренпоймешь описанные условия и озвученные телефоном, выглядит, с одной стороны, что можно заказать визу, но юзать только одну карту - т.е. мастера не будет, с другой - что только мастер, а визу за доплату или еще условия
г) Правекс фамилия - дадут кучу карт, топовая, кажется, может быт только Мастер, но допки дают Платинумы Визы, тоже хранить от 50к грн в вал эквиваленте можно

+что-то есть у Пиреуса, и, конечно, Райф, но его немного по дибильному написанные условия надо разбираться - в любом случае карты (сигнатура и инфини) дороже - хранить только гривна и 70-150к

в остальном Виза дороже мастера и если банк предлагает, там будет за что-то плата,
предложение Альфы на 10-12-20-25 морковок - уникально, аналоговонет
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:36

cohan

а зачем сейчас платинум виза (аэропорты закрыты, со страны фактически не выпускают)?
какие сейчас от них плюшки?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:52

cohan ,
предложение Альфы на 10-12-20-25 морковок - уникально, аналоговонет


Где-то так и думал. Спасибо за расширенный ответ.
И еще и хамон без условий!! (Без морковок)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:20

  cohan написав:
  orange2021md написав:Покупці на банк Фрідмана вже є. Хто і за скільки може купити колишню Альфу після націоналізації — розбір NV
https://biz.nv.ua/ukr/finance/sens-bank ... 28857.html
p.s. Може у кого є підписка напишіть будь ласка хто цей таємний покупець?))


Фридман покупець
вернее, те ребята, кто за ним
нет, не в россии

вы же не думаете, что МТС продали, ха-ха, азербайджанцам?
такие ресурсы, с контролем над населением, могут принадлежать только правильным людям,
поэтому, думаю, все у Альфу будет хорошо

(конечно, всегда есть 1% "нешмогла" или "получилось как всегда" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )


Никому не кажется, что им незачем выкупать?
Тем более если продажа будет явно не за 1 гривну?
idealstorm
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