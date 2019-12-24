Oberon написав:Если, как выложил инфу Виталиан, для национализации сначала вводится тимчасова адміністрація, то по ЗУ Про систему гарантування: 5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється: 1) задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку; 5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами. Выходит, что во время ТА, пока они там раздуплятся с дальнейшим шагами, никакие проценты начисляться не будут и вклады возвращаться тоже. А в банке и на форуме поддержка рассказывает, что клиенты ничего не почувствуют, всё будет путём, ага...
Все вірно пишете. Але є одне але - річ у тому, що передбачається, що при націоналізації "роздуплятися" вони будуть достатньо швидко - дуже велика ймовірність, що все буде зроблено протягом одного дня - і тоді дійсно ніхто з клієнтів чи вкладників дійсно нічого не відчує. Принаймні так було у 2016 розі з "бегемотом". По суті для ТА прийняти рішення про продаж акцій банку Мінфіну за 1 грн. багато часу не займе
sens написав:Де офіційна позиція банку,окрім якщо буде???
механизм как это будет происходить я изложил ранее. Всё это обсуждается в узком круге, и так произошла утечка от которой не все в восторге. Любой официоз скорее вреден, чем полезен, народ побежит трусить банкоматы.
Могли б ви дати посилання на те де ви описали механізм ? Я пролистав 20-30 ваших останніх повідомлень і не знайшов
ну так по сотенке с кредиточки... Вы же плату за соединение помните? это оно...
ви мали на увазі плату за з'єднання, яку вигадали мобільіні оператори років 20 тому? вже й забув що таке було! і ще ці дикі розмови по 2-3 секунди безкоштовних... було кумедно та весело )))
оно самое, до 7 секунд, помню, было как-то я подключился на выгодный тариф 34(39) копейки (кажется против 50-75 обчыных) с 29 или 39 за ПЗС, и, с удивлением, обнаружил что все разговоры по 1-3 минуты, чаще даже по 1й (кроме лбюбимый номер с родственниками), а деньги уплывают... тогда-то ПЗС и заценид ну а потом были цифры в газетах с 100+ млн долл доходов от ПЗС. Думаю, на всех (читай - ЮМС/МТС+Киевстар)... в общем, по зернышку хорошо набегало
то-то стараются подсадить на кредитки и пенсов: первые нет-нет, да и проспонсируешь, вторые - нет-нет, да на полгода и попользуешься
И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие. Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто?
заменить количеством транзакций - увы, ничем если нужен Виза Платинум - то а) ОТП Тикетс - там как-то за 300 страховки на 3 года мне дали бесплатно и кредлимит даже, в СвитТв ее использую, спросите в отделении, как понимаю, на свий розсуд они могут тариф подобрать + валютная интересная, с фри пополнением б) Прокредит - 1500 долл можно хранить и будет бесплатно и, наверно, все в) изучаю УкрСиб, прем пакеты (бесплатно за вал депозит, можно работать), но там хренпоймешь описанные условия и озвученные телефоном, выглядит, с одной стороны, что можно заказать визу, но юзать только одну карту - т.е. мастера не будет, с другой - что только мастер, а визу за доплату или еще условия г) Правекс фамилия - дадут кучу карт, топовая, кажется, может быт только Мастер, но допки дают Платинумы Визы, тоже хранить от 50к грн в вал эквиваленте можно
+что-то есть у Пиреуса, и, конечно, Райф, но его немного по дибильному написанные условия надо разбираться - в любом случае карты (сигнатура и инфини) дороже - хранить только гривна и 70-150к
в остальном Виза дороже мастера и если банк предлагает, там будет за что-то плата, предложение Альфы на 10-12-20-25 морковок - уникально, аналоговонет