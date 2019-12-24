Додано: Нед 04 чер, 2023 18:11

Hotab написав: cohan ,

ну так по сотенке с кредиточки.





И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие.

Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто? И 150 за пакет Блэк. Если не выполнить условие.Но все равно пока не придумал чем заменить (условно) бесплатные премиальные карты Сенса. Может в общебанковской теме подскажет кто?

заменить количеством транзакций - увы, ничемесли нужен Виза Платинум - тоа) ОТП Тикетс - там как-то за 300 страховки на 3 года мне дали бесплатно и кредлимит даже, в СвитТв ее использую, спросите в отделении, как понимаю, на свий розсуд они могут тариф подобрать + валютная интересная, с фри пополнениемб) Прокредит - 1500 долл можно хранить и будет бесплатнои, наверно, всев) изучаю УкрСиб, прем пакеты (бесплатно за вал депозит, можно работать), но там хренпоймешь описанные условия и озвученные телефоном, выглядит, с одной стороны, что можно заказать визу, но юзать только одну карту - т.е. мастера не будет, с другой - что только мастер, а визу за доплату или еще условияг) Правекс фамилия - дадут кучу карт, топовая, кажется, может быт только Мастер, но допки дают Платинумы Визы, тоже хранить от 50к грн в вал эквиваленте можно+что-то есть у Пиреуса, и, конечно, Райф, но его немного по дибильному написанные условия надо разбираться - в любом случае карты (сигнатура и инфини) дороже - хранить только гривна и 70-150кв остальном Виза дороже мастера и если банк предлагает, там будет за что-то плата,предложение Альфы на 10-12-20-25 морковок - уникально, аналоговонет