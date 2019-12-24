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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 827828829830

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:43

  uaprofi написав:cohan

а зачем сейчас платинум виза (аэропорты закрыты, со страны фактически не выпускают)?
какие сейчас от них плюшки?

женщин выпускают
интуристов выпускают
тем-то Виза и хороша, что не только 2 аэропорта
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:46

  idealstorm написав:
  cohan написав:
  orange2021md написав:Покупці на банк Фрідмана вже є. Хто і за скільки може купити колишню Альфу після націоналізації — розбір NV
https://biz.nv.ua/ukr/finance/sens-bank ... 28857.html
p.s. Може у кого є підписка напишіть будь ласка хто цей таємний покупець?))


Фридман покупець
вернее, те ребята, кто за ним
нет, не в россии

вы же не думаете, что МТС продали, ха-ха, азербайджанцам?
такие ресурсы, с контролем над населением, могут принадлежать только правильным людям,
поэтому, думаю, все у Альфу будет хорошо

(конечно, всегда есть 1% "нешмогла" или "получилось как всегда" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )


Никому не кажется, что им незачем выкупать?
Тем более если продажа будет явно не за 1 гривну?


в топике достаточно примеров
про венгров, например
"продал и отправил на погашение долгов"
такие вещи не делаются как в магазине
cohan
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Повідомлень: 5715
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 469 раз.
 
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  #<1 ... 827828829830
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