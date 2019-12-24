Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 чер, 2023 20:43
uaprofi написав: cohan
а зачем сейчас платинум виза (аэропорты закрыты, со страны фактически не выпускают)?
какие сейчас от них плюшки?
женщин выпускают
интуристов выпускают
тем-то Виза и хороша, что не только 2 аэропорта
cohan
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:46
idealstorm написав: cohan написав:
Фридман покупець
вернее, те ребята, кто за ним
нет, не в россии
вы же не думаете, что МТС продали, ха-ха, азербайджанцам?
такие ресурсы, с контролем над населением, могут принадлежать
только правильным людям
,
поэтому, думаю, все у Альфу будет хорошо
(конечно, всегда есть 1% "нешмогла" или "получилось как всегда"
)
Никому не кажется, что им незачем выкупать?
Тем более если продажа будет явно не за 1 гривну?
в топике достаточно примеров
про венгров, например
"продал и отправил на погашение долгов"
такие вещи не делаются как в магазине
cohan
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:26
Напишите пожалуйста, насколько активно СЕНС сейчас использует коллекторов. Как часто они звонят. Есть рестсруктуризированная задолженность. В месяц около 4000 грн. Договор на 5 лет. Но из-за безработицы платить не под силу. Хочу оттянуть платеж, не вступая в острый конфликт.
alik2017
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