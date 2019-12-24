Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 чер, 2023 20:43
uaprofi написав: cohan
а зачем сейчас платинум виза (аэропорты закрыты, со страны фактически не выпускают)?
какие сейчас от них плюшки?
женщин выпускают
интуристов выпускают
тем-то Виза и хороша, что не только 2 аэропорта
cohan
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:46
idealstorm написав: cohan написав:
Фридман покупець
вернее, те ребята, кто за ним
нет, не в россии
вы же не думаете, что МТС продали, ха-ха, азербайджанцам?
такие ресурсы, с контролем над населением, могут принадлежать
только правильным людям
,
поэтому, думаю, все у Альфу будет хорошо
(конечно, всегда есть 1% "нешмогла" или "получилось как всегда"
)
Никому не кажется, что им незачем выкупать?
Тем более если продажа будет явно не за 1 гривну?
в топике достаточно примеров
про венгров, например
"продал и отправил на погашение долгов"
такие вещи не делаются как в магазине
cohan
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:26
Напишите пожалуйста, насколько активно СЕНС сейчас использует коллекторов. Как часто они звонят. Есть рестсруктуризированная задолженность. В месяц около 4000 грн. Договор на 5 лет. Но из-за безработицы платить не под силу. Хочу оттянуть платеж, не вступая в острый конфликт.
alik2017
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Додано: Пон 05 чер, 2023 15:31
alik2017 написав:
Напишите пожалуйста, насколько активно СЕНС сейчас использует коллекторов. Как часто они звонят. Есть рестсруктуризированная задолженность. В месяц около 4000 грн. Договор на 5 лет. Но из-за безработицы платить не под силу. Хочу оттянуть платеж, не вступая в острый конфликт.
Мені здається, переважна більшість форумчан боргів (і справ з колекторами) не має.
А з загальновідомого, наче вже 2 штрафи сенс отримав від НБУ за дії колекторів
Kalgan
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Додано: Пон 05 чер, 2023 15:49
Є сенс примножувати дохід Переказуй кошти на депозит «Швидкий» та отримуй максимальну вигоду від вкладу. Лови деталі щодо умов: • Валюта: гривня та долар США • Мінімальна сума вкладу: 100 грн / 20 дол. США • Ставка: 10% річних у гривні, 2% річних у дол. США • Строк: завжди 3 дні, причому % нараховується за кожен день; навіть якщо відкрити депозит до 23:00, це буде перший день, за який вже нарахуємо % • Автопролонгація: можна пролонгувати необмежену кількість разів, вмикай та вимикай у Sense SuperApp одразу після оформлення
Форвард перед смертю і то 12 на карткові давав.
Hotab
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:13
Hotab написав: Є сенс примножувати дохід Переказуй кошти на депозит «Швидкий» та отримуй максимальну вигоду від вкладу. Лови деталі щодо умов: • Валюта: гривня та долар США • Мінімальна сума вкладу: 100 грн / 20 дол. США • Ставка: 10% річних у гривні, 2% річних у дол. США • Строк: завжди 3 дні, причому % нараховується за кожен день; навіть якщо відкрити депозит до 23:00, це буде перший день, за який вже нарахуємо % • Автопролонгація: можна пролонгувати необмежену кількість разів, вмикай та вимикай у Sense SuperApp одразу після оформлення
Форвард перед смертю і то 12 на карткові давав.
15% із вільним доступом - "Ощадний рахунок" був такий продукт
https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
(дивно, банк давно вмер а сайт досі живе
)
---
а в Сенсі ці депошки вже давно працюють, досить зручно 3 дні не так багато і є змога реагувати оперативно на потреби ліквідності..
greenozon
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:59
greenozon , не замало як для не зовсім вільних, та ще і в світлі турбулентності в банку?
Hotab
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:00
Hotab написав:
Форвард перед смертю і то 12 на карткові давав.
Так у Сени этот же депо тоже был под 12%. Сейчас сбросили до 10%. А хотелось смерти банка вместо этого?
Hotab написав: greenozon
, не замало як для не зовсім вільних, та ще і в світлі турбулентності в банку?
Пару страниц назад этот депо обсуждали. Лучше условий для относительно быстро снимаемых денег почему-то никто не привёл. Но кому мало и волнует турбулентность, может же и не пользоваться.
Востаннє редагувалось
moveton
в Пон 05 чер, 2023 17:03, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:01
moveton , особисто я хочу йому процвітання. Є чимало плюшок. Хоча стало набагато менше.
Hotab
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:08
Hotab написав:
особисто я хочу йому процвітання. Є чимало плюшок. Хоча стало набагато менше.
Какой необычный отзыв в этой теме
А то только регулярное и не первый год: "Банк стал не выгоден. Уже закрываю счета".
moveton
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