У ПУМБ "спокійний" депозит ті ж 10%, але закрити можна коли захочеш без втрати відсотків і не треба 3 дні чекати.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 20:12
Re: Sense Bank
Додано: Пон 05 чер, 2023 20:17
Здравствуйте Sense Bank !
НБУ разрешает переводы в валюте между счетами ближайших родственников: родители - детям, дети - родителям, брат - сестре, ну и так далее. Не подскажите как это реализовано в Сенс-банке?
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 05 чер, 2023 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 чер, 2023 20:18
Але є одне "але" у пумби вам не нарахують відсотки за день відкриття депо та день повернення коштів. Дріб'язок але на достатньо значних сумах + коротких строках таких як три дні - як на мене достатньо неприємно
Додано: Вів 06 чер, 2023 10:40
Re: Sense Bank
вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?
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