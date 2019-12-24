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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:12

Re: Sense Bank

  moveton написав:Лучше условий для относительно быстро снимаемых денег почему-то никто не привёл.

У ПУМБ "спокійний" депозит ті ж 10%, але закрити можна коли захочеш без втрати відсотків і не треба 3 дні чекати.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:17

Здравствуйте Sense Bank !
НБУ разрешает переводы в валюте между счетами ближайших родственников: родители - детям, дети - родителям, брат - сестре, ну и так далее. Не подскажите как это реализовано в Сенс-банке?
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 05 чер, 2023 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:18

  foxluck написав:
  moveton написав:Лучше условий для относительно быстро снимаемых денег почему-то никто не привёл.

У ПУМБ "спокійний" депозит ті ж 10%, але закрити можна коли захочеш без втрати відсотків і не треба 3 дні чекати.

Але є одне "але" у пумби вам не нарахують відсотки за день відкриття депо та день повернення коштів. Дріб'язок але на достатньо значних сумах + коротких строках таких як три дні - як на мене достатньо неприємно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:40

Re: Sense Bank

вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:12

  mephala написав:вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?

Тетя Люся, а как проверит что в систему внесли правильно со слов клиента? А на бумажке даже ниче.
Увидел- порвал- съел!
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:41

  mephala написав:вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?

Ну Восток по жизни так печатает. Видимо, все уборщицы давно в курсе всех кодовых слов. Но пока никто не жаловался.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:43

  idealstorm написав:Тетя Люся, а как проверит что в систему внесли правильно со слов клиента? А на бумажке даже ниче.
Увидел- порвал- съел!


секретное слово потому и секретное что оно не хранится за пределами системы и доступ к нему контролируется.
а тут на бумаге открытым текстом. я в шоке. и это недавно ввели - раньше такого не было.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:46

  moveton написав:Ну Восток по жизни так печатает. Видимо, все уборщицы давно в курсе всех кодовых слов. Но пока никто не жаловался.


а еще например в монобанке и таскомбанке операцию можно подтвердить зайдя в приложение по паролю.
альфа же сказала - это не секьюрно. только по отпечатку пальца!
к чему это я? да к тому что другие банки не годятся в пример. в других банках тоже не жалуются когда подтверждают операцию по паролю. но алла уперлась рогом - типа беспокоится о безопасности клиентов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:56

Re: Sense Bank

  mephala написав:а еще например в монобанке и таскомбанке операцию можно подтвердить зайдя в приложение по паролю.
альфа же сказала - это не секьюрно. только по отпечатку пальца!
к чему это я? да к тому что другие банки не годятся в пример. в других банках тоже не жалуются когда подтверждают операцию по паролю. но алла уперлась рогом - типа беспокоится о безопасности клиентов.
Не подтверждайте отпечатком, после этого придёт смс с кодом подтверждения
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:20

Re: Sense Bank

выдали сегодня конвертдепо зелеными 2006 г
andreyiskra
 
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