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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 чер, 2023 20:12
moveton написав:
Лучше условий для относительно быстро снимаемых денег почему-то никто не привёл.
У ПУМБ "спокійний" депозит ті ж 10%, але закрити можна коли захочеш без втрати відсотків і не треба 3 дні чекати.
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foxluck
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Додано: Пон 05 чер, 2023 20:17
Здравствуйте Sense Bank !
НБУ разрешает переводы в валюте между счетами ближайших родственников: родители - детям, дети - родителям, брат - сестре, ну и так далее. Не подскажите как это реализовано в Сенс-банке?
Востаннє редагувалось Кассандра
в Пон 05 чер, 2023 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 20:18
foxluck написав: moveton написав:
Лучше условий для относительно быстро снимаемых денег почему-то никто не привёл.
У ПУМБ "спокійний" депозит ті ж 10%, але закрити можна коли захочеш без втрати відсотків і не треба 3 дні чекати.
Але є одне "але" у пумби вам не нарахують відсотки за день відкриття депо та день повернення коштів. Дріб'язок але на достатньо значних сумах + коротких строках таких як три дні - як на мене достатньо неприємно
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Додано: Вів 06 чер, 2023 10:40
вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?
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mephala
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:12
mephala написав:
вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?
Тетя Люся, а как проверит что в систему внесли правильно со слов клиента? А на бумажке даже ниче.
Увидел- порвал- съел!
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idealstorm
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:41
mephala написав:
вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?
Ну Восток по жизни так печатает. Видимо, все уборщицы давно в курсе всех кодовых слов. Но пока никто не жаловался.
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moveton
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:43
idealstorm написав:
Тетя Люся, а как проверит что в систему внесли правильно со слов клиента? А на бумажке даже ниче.
Увидел- порвал- съел!
секретное слово потому и секретное что оно не хранится за пределами системы и доступ к нему контролируется.
а тут на бумаге открытым текстом. я в шоке. и это недавно ввели - раньше такого не было.
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mephala
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:46
moveton написав:
Ну Восток по жизни так печатает. Видимо, все уборщицы давно в курсе всех кодовых слов. Но пока никто не жаловался.
а еще например в монобанке и таскомбанке операцию можно подтвердить зайдя в приложение по паролю.
альфа же сказала - это не секьюрно. только по отпечатку пальца!
к чему это я? да к тому что другие банки не годятся в пример. в других банках тоже не жалуются когда подтверждают операцию по паролю. но алла уперлась рогом - типа беспокоится о безопасности клиентов.
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mephala
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:56
mephala написав:
а еще например в монобанке и таскомбанке операцию можно подтвердить зайдя в приложение по паролю.
альфа же сказала - это не секьюрно. только по отпечатку пальца!
к чему это я? да к тому что другие банки не годятся в пример. в других банках тоже не жалуются когда подтверждают операцию по паролю. но алла уперлась рогом - типа беспокоится о безопасности клиентов.
Не подтверждайте отпечатком, после этого придёт смс с кодом подтверждения
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lara_08
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Додано: Вів 06 чер, 2023 16:20
выдали сегодня конвертдепо зелеными 2006 г
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