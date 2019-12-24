Рахуйте що майже мінус ще 270 грн та ще мінус по курсу буде додатково 45 копійок на доларі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:51
Додано: Вів 06 чер, 2023 17:38
так кодовое везде видно, ну, почти везде
и только в почившем Форварде бедному оператору приходилось его вводить и видеть "совпало - не совпало",для чего я держал отдельное кодовое именно для форварда
пожтверждения же пришедшим в приложение пушем
цифровым
в УкрСибе, Правексе, Пидвенном,
кнопочным
в ТаСе, Альфе и Аккорде всегда немного нервировали,
но, с другой стороны, это и удобно до определенной степени
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