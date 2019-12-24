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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 829830831832

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:51

  andreyiskra написав:выдали сегодня конвертдепо зелеными 2006 г

Рахуйте що майже мінус ще 270 грн та ще мінус по курсу буде додатково 45 копійок на доларі
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:38

  mephala написав:
  moveton написав:Ну Восток по жизни так печатает. Видимо, все уборщицы давно в курсе всех кодовых слов. Но пока никто не жаловался.


а еще например в монобанке и таскомбанке операцию можно подтвердить зайдя в приложение по паролю.
альфа же сказала - это не секьюрно. только по отпечатку пальца!
к чему это я? да к тому что другие банки не годятся в пример. в других банках тоже не жалуются когда подтверждают операцию по паролю. но алла уперлась рогом - типа беспокоится о безопасности клиентов.


так кодовое везде видно, ну, почти везде

и только в почившем Форварде бедному оператору приходилось его вводить и видеть "совпало - не совпало",для чего я держал отдельное кодовое именно для форварда

пожтверждения же пришедшим в приложение пушем
цифровым
в УкрСибе, Правексе, Пидвенном,
кнопочным
в ТаСе, Альфе и Аккорде всегда немного нервировали,
но, с другой стороны, это и удобно до определенной степени
cohan
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  #<1 ... 829830831832
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