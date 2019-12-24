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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:51
andreyiskra написав:
выдали сегодня конвертдепо зелеными 2006 г
Рахуйте що майже мінус ще 270 грн та ще мінус по курсу буде додатково 45 копійок на доларі
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:38
mephala написав: moveton написав:
Ну Восток по жизни так печатает. Видимо, все уборщицы давно в курсе всех кодовых слов. Но пока никто не жаловался.
а еще например в монобанке и таскомбанке операцию можно подтвердить зайдя в приложение по паролю.
альфа же сказала - это не секьюрно. только по отпечатку пальца!
к чему это я? да к тому что другие банки не годятся в пример. в других банках тоже не жалуются когда подтверждают операцию по паролю. но алла уперлась рогом - типа беспокоится о безопасности клиентов.
так кодовое везде видно, ну, почти везде
и только в почившем Форварде бедному оператору приходилось его вводить и видеть "совпало - не совпало",для чего я держал отдельное кодовое именно для форварда
пожтверждения же пришедшим в приложение пушем
цифровым
в УкрСибе, Правексе, Пидвенном,
кнопочным
в ТаСе, Альфе и Аккорде всегда немного нервировали,
но, с другой стороны, это и удобно до определенной степени
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:16
sens
Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:24
mephala написав:
вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?
Добрий вечір! Напишіть, будь ласка, в особисті фін. номер та де і коли отримували договір, уточнимо
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:25
mephala написав:
вопрос офпреду.
а что у вас случилось с безопасностью?
с каких это пор вы начали печатать в договорах (а именно доп. соглашении к договору) кодовое слово? в открытом виде!!!
это что бы любая тетя Люся имеющая доступ к договорам (даже уборщица которая прибирается в помещении) могла с ними ознакомиться на досуге?
что за фигня у вас начала твориться?
Добрий вечір! Напишіть, будь ласка, в особисті фін. номер та де і коли отримували договір, уточнимо
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:25
Alien написав: foxluck написав: moveton написав:
Лучше условий для относительно быстро снимаемых денег почему-то никто не привёл.
У ПУМБ "спокійний" депозит ті ж 10%, але закрити можна коли захочеш без втрати відсотків і не треба 3 дні чекати.
Але є одне "але" у пумби вам не нарахують відсотки за день відкриття депо та день повернення коштів. Дріб'язок але на достатньо значних сумах + коротких строках таких як три дні - як на мене достатньо неприємно
в Сенсе за день возврата тоже не платят %, т.к. депо возвращается на 4-й день
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:26
Кассандра написав:
Здравствуйте Sense Bank
!
НБУ разрешает переводы в валюте между счетами ближайших родственников: родители - детям, дети - родителям, брат - сестре, ну и так далее. Не подскажите как это реализовано в Сенс-банке?
Добрий вечір!
Призначення переказу та хто отримувач можна перевірити за номером рахунку, фактично лише SWIFT по системі "є-лімітів" НБУ
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:28
mephala написав: moveton написав:
Ну Восток по жизни так печатает. Видимо, все уборщицы давно в курсе всех кодовых слов. Но пока никто не жаловался.
а еще например в монобанке и таскомбанке операцию можно подтвердить зайдя в приложение по паролю.
альфа же сказала - это не секьюрно. только по отпечатку пальца!
к чему это я? да к тому что другие банки не годятся в пример. в других банках тоже не жалуются когда подтверждают операцию по паролю. но алла уперлась рогом - типа беспокоится о безопасности клиентов.
Ну тут можуть бути приємні зміни, поки що точно не обіцяємо і без термінів, але питання в роботі)
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:38
J написав:
в Сенсе за день возврата тоже не платят %, т.к. депо возвращается на 4-й день
Ну это смотря как считать. Через примерно трое дней (плюс-минус по-продолжительности потому, что по полуночам считается). Можно считать, что не платит на первый, можно, что за четвёртый. Но в итоге получается честно: если раз в три дя разрывать и заключать новый, все 10% сохранятся. А у ПУМБ ставка упадёт до 6.66%. Но зато можно размахивать транспарантом, что "те же 10%, но с возвратом в любой день".
Кстати, предложений выше 10% для подобного вида депо всё ещё никто не назвал. Но Сенс же, поэтому "малавата будет!"
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