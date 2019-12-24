Додано: Вів 06 чер, 2023 20:38

J написав: в Сенсе за день возврата тоже не платят %, т.к. депо возвращается на 4-й день в Сенсе за день возврата тоже не платят %, т.к. депо возвращается на 4-й день

Ну это смотря как считать. Через примерно трое дней (плюс-минус по-продолжительности потому, что по полуночам считается). Можно считать, что не платит на первый, можно, что за четвёртый. Но в итоге получается честно: если раз в три дя разрывать и заключать новый, все 10% сохранятся. А у ПУМБ ставка упадёт до 6.66%. Но зато можно размахивать транспарантом, что "те же 10%, но с возвратом в любой день".Кстати, предложений выше 10% для подобного вида депо всё ещё никто не назвал. Но Сенс же, поэтому "малавата будет!"