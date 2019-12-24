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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 830831832833

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:40

  sens написав:
  ukr0014959 написав:sens
Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця

Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати?

Кто ж конверты от гривни считает? Большинство на них смотрит, как на карусель доллар->гривна->доллар и тогда получает 30-50% годовых в долларах. Ну а в гривне то, как получится.

Тем не менее даже, если считать так не традиционно, сдавать именно в кассу Сенс пока не обязывает. Даже в жадной Одессе принимают по 37.12 сегодня и никаких 270 грн за это не возьмут. С учётом процентов - та же (даже слегка больше) сумма гривны выходит, что и потрачена три месяца назад. Не вижу какие ещё 45 копеек. Я ещё пониманию на каком-нить МТБ (а ведь под закат карусели был в десятке самых выгодных банков) на убыточность жаловаться, но Сенс ещё даже слегка доходный.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:45

  moveton написав:
  sens написав:
  ukr0014959 написав:sens
Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця

Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати?

Кто ж конверты от гривни считает? Большинство на них смотрит, как на карусель доллар->гривна->доллар и тогда получает 30-50% годовых в долларах. Ну а в гривне то, как получится.

Тем не менее даже, если считать так не традиционно, сдавать именно в кассу Сенс пока не обязывает. Даже в жадной Одессе принимают по 37.12 сегодня и никаких 270 грн за это не возьмут. С учётом процентов - та же (даже слегка больше) сумма гривны выходит, что и потрачена три месяца назад. Не вижу какие ещё 45 копеек. Я ещё пониманию на каком-нить МТБ (а ведь под закат карусели был в десятке самых выгодных банков) на убыточность жаловаться, но Сенс ещё даже слегка доходный.

Сьогодні отримав свою військову пенсію в Ощаді. У мене мій доляр куплений в Сенсі по 37,40 готові були забрати по 36.57 . Як зараз будемо рахувати?
sens
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