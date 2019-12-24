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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 830831832833

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:40

  sens написав:
  ukr0014959 написав:sens
Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця

Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати?

Кто ж конверты от гривни считает? Большинство на них смотрит, как на карусель доллар->гривна->доллар и тогда получает 30-50% годовых в долларах. Ну а в гривне то, как получится.

Тем не менее даже, если считать так не традиционно, сдавать именно в кассу Сенс пока не обязывает. Даже в жадной Одессе принимают по 37.12 сегодня и никаких 270 грн за это не возьмут. С учётом процентов - та же (даже слегка больше) сумма гривны выходит, что и потрачена три месяца назад. Не вижу какие ещё 45 копеек. Я ещё пониманию на каком-нить МТБ (а ведь под закат карусели был в десятке самых выгодных банков) на убыточность жаловаться, но Сенс ещё даже слегка доходный.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:45

  moveton написав:
  sens написав:
  ukr0014959 написав:sens
Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця

Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати?

Кто ж конверты от гривни считает? Большинство на них смотрит, как на карусель доллар->гривна->доллар и тогда получает 30-50% годовых в долларах. Ну а в гривне то, как получится.

Тем не менее даже, если считать так не традиционно, сдавать именно в кассу Сенс пока не обязывает. Даже в жадной Одессе принимают по 37.12 сегодня и никаких 270 грн за это не возьмут. С учётом процентов - та же (даже слегка больше) сумма гривны выходит, что и потрачена три месяца назад. Не вижу какие ещё 45 копеек. Я ещё пониманию на каком-нить МТБ (а ведь под закат карусели был в десятке самых выгодных банков) на убыточность жаловаться, но Сенс ещё даже слегка доходный.

Сьогодні отримав свою військову пенсію в Ощаді. У мене мій доляр куплений в Сенсі по 37,40 готові були забрати по 36.57 . Як зараз будемо рахувати?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:51

  sens написав:Сьогодні отримав свою військову пенсію в Ощаді. У мене мій доляр куплений в Сенсі по 37,40 готові були забрати по 36.57 . Як зараз будемо рахувати?

Я думаю, что бесплатно купить желающих найдётся ещё больше, чем только Ощад. Тогда покупка долларов по любому курсу убыточной получается. Зачем продавать тем, у кого курс покупки плохой? Те, кто в карусели гонялись за максимальным доходом на депо, сдавали в обменки с хорошим курсом. Те, кто хотел меньше бегать и быстрее оборачивать - в кассу того же банка, где оформлялся конверт. Утверждали, что тоже выгодно. Это, правда, всё в долларах, а не в гривне. Но чтобы продавать в Ощад - про таких не слышал.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:55

Re: Sense Bank

Вопрос представителю банка:
подскажите пож-та...если пополняется депозит прибутковый\ 3-х месячный \
через месяц после открытия на какую-нить сумму...то,
после пролонгации на эту пополненную сумму процентная ставка будет какая,,,такая же как и на основную сумму,, т е +1%?
спасибо.
rom888
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:56

  moveton написав:
  sens написав:Сьогодні отримав свою військову пенсію в Ощаді. У мене мій доляр куплений в Сенсі по 37,40 готові були забрати по 36.57 . Як зараз будемо рахувати?

Я думаю, что бесплатно купить желающих найдётся ещё больше, чем только Ощад. Тогда покупка долларов по любому курсу убыточной получается. Зачем продавать тем, у кого курс покупки плохой? Те, кто в карусели гонялись за максимальным доходом на депо, сдавали в обменки с хорошим курсом. Те, кто хотел меньше бегать и быстрее оборачивать - в кассу того же банка, где оформлялся конверт. Утверждали, что тоже выгодно. Это, правда, всё в долларах, а не в гривне. Но чтобы продавать в Ощад - про таких не слышал.

Я вам надав варіант коли в банку і не бігати ,коли на курсі більший збиток чим 45 копійок. Не забуваємо про негатив Сенс - більше двох пайок буде комісія
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:02

Re: Sense Bank

  sens написав:Не забуваємо про негатив Сенс - більше двох пайок буде комісія
Мова ж про депо? Кошти з вкладів у Сєні можна знімати і частіше 2 разів на місяць безкоштовно. І на "триденні" це правило теж розповсюджується
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06

  sens написав:Я вам надав варіант коли в банку і не бігати ,коли на курсі більший збиток чим 45 копійок.

Я что-то не понял. Конверт в Ощаде чтоль забирался, раз "не бегать"? А почему разговор о Сенсе тогда? :roll: Но да боги с ним. Согласен, что в Сенсе убыток от конверт-депо - это 37.30 на доллар. Так будет проще.

  sens написав:Не забуваємо про негатив Сенс - більше двох пайок буде комісія

С какого перепугу и каких именно паек? Я пропустил, когда Сенс за обнал депо стал комис брать?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:23

  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:Здравствуйте Sense Bank !
НБУ разрешает переводы в валюте между счетами ближайших родственников: родители - детям, дети - родителям, брат - сестре, ну и так далее. Не подскажите как это реализовано в Сенс-банке?

Добрий вечір!
Призначення переказу та хто отримувач можна перевірити за номером рахунку, фактично лише SWIFT по системі "є-лімітів" НБУ
^Богдан

Есть какой то алгоритм для таких переводов, как сказал мне мой персмен. Для супругов необходимо свидетельство о браке, для родителей и детей необходимо наличие свидет. о рождении в качестве подтверждения родственных связей. Но мой персмен сейчас в отпуске и я не хотела его мучить, думала узнаю у вас. А вы мне про swift глаголите, для свифта не нужны все эти свидетельства, ну я так думаю :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:45

  Кассандра написав:А вы мне про swift глаголите, для свифта не нужны все эти свидетельства, ну я так думаю :roll:

Если без них удастся доказать НБУ (а на самом деле банку, который делает SWIFT и не хочет потом нарваться на штраф от НБУ), что перевод делается ближнему родственнику, то можно и без них, видимо.
moveton
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