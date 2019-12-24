ukr0014959 написав:sens Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця
Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати?
Кто ж конверты от гривни считает? Большинство на них смотрит, как на карусель доллар->гривна->доллар и тогда получает 30-50% годовых в долларах. Ну а в гривне то, как получится.
Тем не менее даже, если считать так не традиционно, сдавать именно в кассу Сенс пока не обязывает. Даже в жадной Одессе принимают по 37.12 сегодня и никаких 270 грн за это не возьмут. С учётом процентов - та же (даже слегка больше) сумма гривны выходит, что и потрачена три месяца назад. Не вижу какие ещё 45 копеек. Я ещё пониманию на каком-нить МТБ (а ведь под закат карусели был в десятке самых выгодных банков) на убыточность жаловаться, но Сенс ещё даже слегка доходный.
ukr0014959 написав:sens Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця
Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати?
Кто ж конверты от гривни считает? Большинство на них смотрит, как на карусель доллар->гривна->доллар и тогда получает 30-50% годовых в долларах. Ну а в гривне то, как получится.
Тем не менее даже, если считать так не традиционно, сдавать именно в кассу Сенс пока не обязывает. Даже в жадной Одессе принимают по 37.12 сегодня и никаких 270 грн за это не возьмут. С учётом процентов - та же (даже слегка больше) сумма гривны выходит, что и потрачена три месяца назад. Не вижу какие ещё 45 копеек. Я ещё пониманию на каком-нить МТБ (а ведь под закат карусели был в десятке самых выгодных банков) на убыточность жаловаться, но Сенс ещё даже слегка доходный.
Сьогодні отримав свою військову пенсію в Ощаді. У мене мій доляр куплений в Сенсі по 37,40 готові були забрати по 36.57 . Як зараз будемо рахувати?
sens написав:Сьогодні отримав свою військову пенсію в Ощаді. У мене мій доляр куплений в Сенсі по 37,40 готові були забрати по 36.57 . Як зараз будемо рахувати?
Я думаю, что бесплатно купить желающих найдётся ещё больше, чем только Ощад. Тогда покупка долларов по любому курсу убыточной получается. Зачем продавать тем, у кого курс покупки плохой? Те, кто в карусели гонялись за максимальным доходом на депо, сдавали в обменки с хорошим курсом. Те, кто хотел меньше бегать и быстрее оборачивать - в кассу того же банка, где оформлялся конверт. Утверждали, что тоже выгодно. Это, правда, всё в долларах, а не в гривне. Но чтобы продавать в Ощад - про таких не слышал.
Вопрос представителю банка: подскажите пож-та...если пополняется депозит прибутковый\ 3-х месячный \ через месяц после открытия на какую-нить сумму...то, после пролонгации на эту пополненную сумму процентная ставка будет какая,,,такая же как и на основную сумму,, т е +1%? спасибо.
sens написав:Сьогодні отримав свою військову пенсію в Ощаді. У мене мій доляр куплений в Сенсі по 37,40 готові були забрати по 36.57 . Як зараз будемо рахувати?
Я думаю, что бесплатно купить желающих найдётся ещё больше, чем только Ощад. Тогда покупка долларов по любому курсу убыточной получается. Зачем продавать тем, у кого курс покупки плохой? Те, кто в карусели гонялись за максимальным доходом на депо, сдавали в обменки с хорошим курсом. Те, кто хотел меньше бегать и быстрее оборачивать - в кассу того же банка, где оформлялся конверт. Утверждали, что тоже выгодно. Это, правда, всё в долларах, а не в гривне. Но чтобы продавать в Ощад - про таких не слышал.
Я вам надав варіант коли в банку і не бігати ,коли на курсі більший збиток чим 45 копійок. Не забуваємо про негатив Сенс - більше двох пайок буде комісія
sens написав:Я вам надав варіант коли в банку і не бігати ,коли на курсі більший збиток чим 45 копійок.
Я что-то не понял. Конверт в Ощаде чтоль забирался, раз "не бегать"? А почему разговор о Сенсе тогда? Но да боги с ним. Согласен, что в Сенсе убыток от конверт-депо - это 37.30 на доллар. Так будет проще.
sens написав:Не забуваємо про негатив Сенс - більше двох пайок буде комісія
С какого перепугу и каких именно паек? Я пропустил, когда Сенс за обнал депо стал комис брать?
Кассандра написав:Здравствуйте Sense Bank ! НБУ разрешает переводы в валюте между счетами ближайших родственников: родители - детям, дети - родителям, брат - сестре, ну и так далее. Не подскажите как это реализовано в Сенс-банке?
Добрий вечір! Призначення переказу та хто отримувач можна перевірити за номером рахунку, фактично лише SWIFT по системі "є-лімітів" НБУ ^Богдан
Есть какой то алгоритм для таких переводов, как сказал мне мой персмен. Для супругов необходимо свидетельство о браке, для родителей и детей необходимо наличие свидет. о рождении в качестве подтверждения родственных связей. Но мой персмен сейчас в отпуске и я не хотела его мучить, думала узнаю у вас. А вы мне про swift глаголите, для свифта не нужны все эти свидетельства, ну я так думаю