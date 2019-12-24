Додано: Вів 06 чер, 2023 22:40

sens написав: ukr0014959 написав: sens

Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця Як то 45 коп на долар? 7-10 коп ніби зараз різниця

Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати? Ок, скільки на момент покупки вам коштував долар,по чому зараз на касі ви цей долар зможете продати?

Кто ж конверты от гривни считает? Большинство на них смотрит, как на карусель доллар->гривна->доллар и тогда получает 30-50% годовых в долларах. Ну а в гривне то, как получится.Тем не менее даже, если считать так не традиционно, сдавать именно в кассу Сенс пока не обязывает. Даже в жадной Одессе принимают по 37.12 сегодня и никаких 270 грн за это не возьмут. С учётом процентов - та же (даже слегка больше) сумма гривны выходит, что и потрачена три месяца назад. Не вижу какие ещё 45 копеек. Я ещё пониманию на каком-нить МТБ (а ведь под закат карусели был в десятке самых выгодных банков) на убыточность жаловаться, но Сенс ещё даже слегка доходный.