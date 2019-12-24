моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 08:48
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
Додано: Сер 07 чер, 2023 10:48
Додано: Сер 07 чер, 2023 11:44
Вітаю! Збігав до колег уточнити, бо дійсно вперше з таким зіштовнхувся. Але дійсно зараз таке є?
Бо як я зрозумів, до початку повномасштабної війни, могла відбутися така ситуація. Умовно, я вам переводив валюту, а операція проходила як долар - гривня - долар.
А вже після цього могло надійти пуш сповіщення, вам зарахувати в гривні або ж у валюті відповідно до курсу.
Зараз має зарахувати просто гривню. Така операція є і у нас, коли відправляєте з доларової картки на гривневу, то у еквіваленті вказаної кількості доларів отримаєте гривню.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:17
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:24
Ярославе, там $->$ без грн
Фотку Св.про шлюб і вам дозволяють такі перекази
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:26
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:34
Re: Sense Bank
На рахунок Привата не скажу але в моні
Так
Так. Причому лиш один самий перший раз. Після цього в Додатку приходить пуш що між особою Х та особою Y підтверджено родинні зв'язки і вони можуть вільно переказувати валюту з картки на картку між собою без будь-яких додаткових комісій.
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