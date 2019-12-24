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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835>

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 08:48

моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга

у вас есть такое?
v57
 
Повідомлень: 3101
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 10:48

  v57 написав:моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга

у вас есть такое?

А Приват делает такое?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4178
З нами з: 05.05.21
Подякував: 298 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:44

  v57 написав:моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга

у вас есть такое?

Вітаю! Збігав до колег уточнити, бо дійсно вперше з таким зіштовнхувся. Але дійсно зараз таке є?
Бо як я зрозумів, до початку повномасштабної війни, могла відбутися така ситуація. Умовно, я вам переводив валюту, а операція проходила як долар - гривня - долар.
А вже після цього могло надійти пуш сповіщення, вам зарахувати в гривні або ж у валюті відповідно до курсу.
Зараз має зарахувати просто гривню. Така операція є і у нас, коли відправляєте з доларової картки на гривневу, то у еквіваленті вказаної кількості доларів отримаєте гривню.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11853
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:17

  Amethyst написав:
  v57 написав:моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга

у вас есть такое?

А Приват делает такое?

да
J
 
Повідомлень: 5883
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 306 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:24

Ярославе, там $->$ без грн
Фотку Св.про шлюб і вам дозволяють такі перекази
v57
 
Повідомлень: 3101
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:26

  v57 написав:Ярославе, там $->$ без грн
Фотку Св.про шлюб і вам дозволяють такі перекази

І це проходить як р2р переказ, не як SWIFT?
А фотографію ви надаєте у чаті підтримки?
Цікаво, вперше з подібною інформацією зіштовхуюся :roll:
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11853
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:32

а зверніться до їх підтримки
і отримайте інф.
з перших рук ))
v57
 
Повідомлень: 3101
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:34

Re: Sense Bank

На рахунок Привата не скажу але в моні
  Sense Bank написав:І це проходить як р2р переказ, не як SWIFT?
Так
  Sense Bank написав:А фотографію ви надаєте у чаті підтримки?
Так. Причому лиш один самий перший раз. Після цього в Додатку приходить пуш що між особою Х та особою Y підтверджено родинні зв'язки і вони можуть вільно переказувати валюту з картки на картку між собою без будь-яких додаткових комісій.
Alien
 
Повідомлень: 2103
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Подякував: 65 раз.
Подякували: 626 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:38

  Sense Bank написав:
  v57 написав:Ярославе, там $->$ без грн
Фотку Св.про шлюб і вам дозволяють такі перекази

І це проходить як р2р переказ, не як SWIFT?
А фотографію ви надаєте у чаті підтримки?
Цікаво, вперше з подібною інформацією зіштовхуюся :roll:
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Це вже як банк реалізував у себе в програмному забезпеченні. Фактично якщо рахунки чоловіка і дружини в одному банку, то це внутрішній переказ в валюті з рахунку одного клієнта на рахунок іншого клієнта на підставі наданих документів про родинні зв'язки. SWIFT тут взагалі ні до чого.
lara_08
 
Повідомлень: 753
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:51

Re: Sense Bank

  Alien написав:На рахунок Привата не скажу але в моні
В приваті теж як р2р переказ. В чат додатка скинув свідоцтво про народження
otshelnick1
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