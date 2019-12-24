|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 08:48
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3101
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 10:48
v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
А Приват делает такое?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4178
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 07 чер, 2023 11:44
v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
Вітаю! Збігав до колег уточнити, бо дійсно вперше з таким зіштовнхувся. Але дійсно зараз таке є?
Бо як я зрозумів, до початку повномасштабної війни, могла відбутися така ситуація. Умовно, я вам переводив валюту, а операція проходила як долар - гривня - долар.
А вже після цього могло надійти пуш сповіщення, вам зарахувати в гривні або ж у валюті відповідно до курсу.
Зараз має зарахувати просто гривню. Така операція є і у нас, коли відправляєте з доларової картки на гривневу, то у еквіваленті вказаної кількості доларів отримаєте гривню.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11853
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:17
Amethyst написав: v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
А Приват делает такое?
да
-
J
-
-
- Повідомлень: 5883
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:24
Ярославе, там $->$ без грн
Фотку Св.про шлюб і вам дозволяють такі перекази
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3101
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:26
v57 написав:
Ярославе, там $->$ без грн
Фотку Св.про шлюб і вам дозволяють такі перекази
І це проходить як р2р переказ, не як SWIFT?
А фотографію ви надаєте у чаті підтримки?
Цікаво, вперше з подібною інформацією зіштовхуюся
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11853
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:32
а зверніться до їх підтримки
і отримайте інф.
з перших рук ))
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3101
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:34
На рахунок Привата не скажу але в моні
Sense Bank написав:
І це проходить як р2р переказ, не як SWIFT?
Так
Sense Bank написав:
А фотографію ви надаєте у чаті підтримки?
Так. Причому лиш один самий перший раз. Після цього в Додатку приходить пуш що між особою Х та особою Y підтверджено родинні зв'язки і вони можуть вільно переказувати валюту з картки на картку між собою без будь-яких додаткових комісій.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2103
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:38
Sense Bank написав: v57 написав:
Ярославе, там $->$ без грн
Фотку Св.про шлюб і вам дозволяють такі перекази
І це проходить як р2р переказ, не як SWIFT?
А фотографію ви надаєте у чаті підтримки?
Цікаво, вперше з подібною інформацією зіштовхуюся
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Це вже як банк реалізував у себе в програмному забезпеченні. Фактично якщо рахунки чоловіка і дружини в одному банку, то це внутрішній переказ в валюті з рахунку одного клієнта на рахунок іншого клієнта на підставі наданих документів про родинні зв'язки. SWIFT тут взагалі ні до чого.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:51
Alien написав:
На рахунок Привата не скажу але в моні
В приваті теж як р2р переказ. В чат додатка скинув свідоцтво про народження
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1121
|208978
|
|
|11
|4569
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|