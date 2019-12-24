Тому відподаючи на запитання:
Так, можна, але лише у відділенні банку за наявності документів, що підтверджують спорідненість.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:14
Дякую за інформацію v57, Alien, lara_08, бо з таким вперше зіштовхнувся. Перевірив, уточнив, отже у нас це теж доступно, але так як ідентифікацію документів та підпис ми не можемо поки провести віддалено, тому платежі такі лише можна зробити у відділенні банку. Як в середині банку так і SWIFT.
Тому відподаючи на запитання:
Так, можна, але лише у відділенні банку за наявності документів, що підтверджують спорідненість.
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