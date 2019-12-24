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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:14

Дякую за інформацію v57, Alien, lara_08, бо з таким вперше зіштовхнувся. Перевірив, уточнив, отже у нас це теж доступно, але так як ідентифікацію документів та підпис ми не можемо поки провести віддалено, тому платежі такі лише можна зробити у відділенні банку. Як в середині банку так і SWIFT.

Тому відподаючи на запитання:
  v57 написав:моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга

у вас есть такое?

Так, можна, але лише у відділенні банку за наявності документів, що підтверджують спорідненість.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:09

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Дякую за інформацію...
Ви, якщо що, то можете у спільноті консультуватися ;)
Тут можуть добре підняти кваліфікацію. :)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:14

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Дякую за інформацію...
Ви, якщо що, то можете у спільноті консультуватися ;)
Тут можуть добре підняти кваліфікацію. :)

Я бачу, що тут стільки людей, у котрих досвід проти мого дуже великий. Всі тонкощі залюбки дізнаюся з усіх джерел :roll:
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11854
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 832833834835
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