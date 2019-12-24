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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:14
Дякую за інформацію v57
, Alien
, lara_08
, бо з таким вперше зіштовхнувся. Перевірив, уточнив, отже у нас це теж доступно, але так як ідентифікацію документів та підпис ми не можемо поки провести віддалено, тому платежі такі лише можна зробити у відділенні банку. Як в середині банку так і SWIFT.
Тому відподаючи на запитання:
v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
Так, можна, але лише у відділенні банку за наявності документів, що підтверджують спорідненість.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:09
Sense Bank написав:
Дякую за інформацію...
Ви, якщо що, то можете у спільноті консультуватися
Тут можуть добре підняти кваліфікацію.
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Howl
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:14
Howl написав: Sense Bank написав:
Дякую за інформацію...
Ви, якщо що, то можете у спільноті консультуватися
Тут можуть добре підняти кваліфікацію.
Я бачу, що тут стільки людей, у котрих досвід проти мого дуже великий. Всі тонкощі залюбки дізнаюся з усіх джерел
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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- Повідомлень: 11854
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 141 раз.
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2
1
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:57
Sense Bank написав:
Дякую за інформацію v57
, Alien
, lara_08
, бо з таким вперше зіштовхнувся. Перевірив, уточнив, отже у нас це теж доступно, але так як ідентифікацію документів та підпис ми не можемо поки провести віддалено, тому платежі такі лише можна зробити у відділенні банку. Як в середині банку так і SWIFT.
Тому відподаючи на запитання:
v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
Так, можна, але лише у відділенні банку за наявності документів, що підтверджують спорідненість.
А яка комісія буде при переказі з валютної на валютну Блек між родичами?
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alibob
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