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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:14
Дякую за інформацію v57
, Alien
, lara_08
, бо з таким вперше зіштовхнувся. Перевірив, уточнив, отже у нас це теж доступно, але так як ідентифікацію документів та підпис ми не можемо поки провести віддалено, тому платежі такі лише можна зробити у відділенні банку. Як в середині банку так і SWIFT.
Тому відподаючи на запитання:
v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
Так, можна, але лише у відділенні банку за наявності документів, що підтверджують спорідненість.
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Sense Bank
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:09
Sense Bank написав:
Дякую за інформацію...
Ви, якщо що, то можете у спільноті консультуватися
Тут можуть добре підняти кваліфікацію.
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Howl
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:14
Howl написав: Sense Bank написав:
Дякую за інформацію...
Ви, якщо що, то можете у спільноті консультуватися
Тут можуть добре підняти кваліфікацію.
Я бачу, що тут стільки людей, у котрих досвід проти мого дуже великий. Всі тонкощі залюбки дізнаюся з усіх джерел
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:57
Sense Bank написав:
Дякую за інформацію v57
, Alien
, lara_08
, бо з таким вперше зіштовхнувся. Перевірив, уточнив, отже у нас це теж доступно, але так як ідентифікацію документів та підпис ми не можемо поки провести віддалено, тому платежі такі лише можна зробити у відділенні банку. Як в середині банку так і SWIFT.
Тому відподаючи на запитання:
v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
Так, можна, але лише у відділенні банку за наявності документів, що підтверджують спорідненість.
А яка комісія буде при переказі з валютної на валютну Блек між родичами?
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alibob
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Додано: Сер 07 чер, 2023 20:28
Sense Bank
шо с веб-мабом?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:05
alibob Така операція буде без комісії якщо в середині банку, по платіжній інструкції
/Анастасія
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:08
IMPRINTER А що з ним ?) Працює зараз
/Анастасія
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Sense Bank
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:14
IMPRINTER написав:Sense Bank
шо с веб-мабом?
Отключите ВПН
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Amethyst
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Додано: Сер 07 чер, 2023 22:53
J написав: Amethyst написав: v57 написав:
моно такое делаат без всяких
свифтов п2п $ на кмрту супруга
у вас есть такое?
А Приват делает такое?
да
Соррі за оффтоп, але вже спитаю - яка комісія в приваті за такі перекази? І чи треба йти до відділення? Чи приймають доки онлайн, як в моні?
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alibob
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Додано: Сер 07 чер, 2023 23:47
alibob написав: J написав: Amethyst написав:
,
А Приват делает такое?
да
Соррі за оффтоп, але вже спитаю - яка комісія в приваті за такі перекази? І чи треба йти до відділення? Чи приймають доки онлайн, як в моні?
відправка безкоштовно
зарахування згідно тарифу карти
доки можна через чат надати
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