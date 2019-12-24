|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 00:06
Дякую J
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:48
Вже тиждень знімаємо кошти у гривнях, мабуть треба знову на три дні з поповненням під 10%
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13366
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1121
|209060
|
|
|11
|4586
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|