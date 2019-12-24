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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 833834835836

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 00:06

Re: Sense Bank

Дякую J
alibob
 
Повідомлень: 442
З нами з: 31.01.18
Подякував: 164 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:48

Державізація

Вже тиждень знімаємо кошти у гривнях, мабуть треба знову на три дні з поповненням під 10%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13401
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 752 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:18

  sens написав:Вже тиждень знімаємо кошти у гривнях, мабуть треба знову на три дні з поповненням під 10%

знімаємо-знімаємо-знімаємо, а вони все 12% ніяк не повернуть :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4193
З нами з: 05.05.21
Подякував: 301 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:45

Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?
AlexTk
2
 
Повідомлень: 551
З нами з: 08.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 10:51

  AlexTk написав:Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?

ти не один (с)
mlynok
 
Повідомлень: 238
З нами з: 08.06.10
Подякував: 68 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:04

Аналогичная ситуация
ishvara
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 09.12.12
Подякував: 317 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:37

  mlynok написав:
  AlexTk написав:Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?

ти не один (с)


НАС 52 МІЛЬЙОНИ :o
(С) 90-ті роки
greenozon
 
Повідомлень: 15160
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 11:42

  AlexTk написав:Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?



із телеграму банку


Денис Курдыш
Sense Bank
Sense SuperApp наразі не працює через DDoS-атаку з боку росії. Наша команда успішно відбиває загрозу, потрібен час на відновлення функціоналу.

Оплата карткою у магазинах та зняття готівки в банкоматах доступні. Про повернення інших можливостей обов'язково напишемо.

greenozon
 
Повідомлень: 15160
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
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  #<1 ... 833834835836
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