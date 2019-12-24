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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 00:06
Дякую J
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alibob
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1
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:48
Вже тиждень знімаємо кошти у гривнях, мабуть треба знову на три дні з поповненням під 10%
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sens
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Додано: Чет 08 чер, 2023 13:18
sens написав:
Вже тиждень знімаємо кошти у гривнях, мабуть треба знову на три дні з поповненням під 10%
знімаємо-знімаємо-знімаємо, а вони все 12% ніяк не повернуть
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Amethyst
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9
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:45
Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?
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AlexTk
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2
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- Повідомлень: 552
- З нами з: 08.09.09
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Додано: Нед 11 чер, 2023 10:51
AlexTk написав:
Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?
ти не один (с)
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mlynok
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- Повідомлень: 238
- З нами з: 08.06.10
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 48 раз.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:04
Аналогичная ситуация
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ishvara
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- Подякували: 90 раз.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:37
mlynok написав: AlexTk написав:
Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?
ти не один (с)
НАС 52 МІЛЬЙОНИ
(С) 90-ті роки
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greenozon
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- Повідомлень: 15160
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1439 раз.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 11:42
AlexTk написав:
Не можу зайти ані в SenseSuperApp, ані в MySenseBank. Це тільки у мене?
із телеграму банку
Денис Курдыш
Sense Bank
Sense SuperApp наразі не працює через DDoS-атаку з боку росії. Наша команда успішно відбиває загрозу, потрібен час на відновлення функціоналу.
Оплата карткою у магазинах та зняття готівки в банкоматах доступні. Про повернення інших можливостей обов'язково напишемо.
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greenozon
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- Повідомлень: 15160
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1439 раз.
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3
Додано: Нед 11 чер, 2023 14:06
Запрацювало
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Alien
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- Повідомлень: 2111
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 626 раз.
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3
Додано: Нед 11 чер, 2023 15:04
Не работает по-прежнему
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ishvara
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- Повідомлень: 1686
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 90 раз.
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