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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 чер, 2023 15:05
Alien написав:
Запрацювало
Зайти можна, але операції провести не дає
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AlexTk
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:12
Кому зайти можна, а кому й досі зась. "Невідома помилка"
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:14
Ддосять їх
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