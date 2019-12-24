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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 чер, 2023 15:05
Alien написав:
Запрацювало
Зайти можна, але операції провести не дає
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AlexTk
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:12
Кому зайти можна, а кому й досі зась. "Невідома помилка"
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:14
Ддосять їх
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:46
AlexTk написав: Alien написав:
Запрацювало
Зайти можна, але операції провести не дає
Мабуть корректніше було б указувати які саме операції не дає здійснити. Бо наприклад я без проблем переказав кошти (р2р) та поповнив "триденний". Інших операцій не здійснював тому що там не працює не знаю. Про всяк випадок - андроїд (думаю може мати значення ОС).
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:51
Alien написав: AlexTk написав: Alien написав:
Запрацювало
Зайти можна, але операції провести не дає
Мабуть корректніше було б указувати які саме операції не дає здійснити. Бо наприклад я без проблем переказав кошти (р2р) та поповнив "триденний". Інших операцій не здійснював тому що там не працює не знаю. Про всяк випадок - андроїд (думаю може мати значення ОС).
Принаймні операції, які потребують підтвердження отп-паролем, оскільки смс не надходять.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:05
AlexTk написав:
Принаймні операції, які потребують підтвердження отп-паролем, оскільки смс не надходять.
Так, МАБ не працює, злетіли довірчі пристрої і НОВІ не встановлюються
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