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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838>

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:05

  Alien написав:Запрацювало

Зайти можна, але операції провести не дає
AlexTk
2
 
Повідомлень: 553
З нами з: 08.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:12

Кому зайти можна, а кому й досі зась. "Невідома помилка"
Solar_simfi
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Повідомлень: 2306
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 332 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:14

Re: Sense Bank

Ддосять їх
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 33158
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7746 раз.
 
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4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:46

  AlexTk написав:
  Alien написав:Запрацювало

Зайти можна, але операції провести не дає

Мабуть корректніше було б указувати які саме операції не дає здійснити. Бо наприклад я без проблем переказав кошти (р2р) та поповнив "триденний". Інших операцій не здійснював тому що там не працює не знаю. Про всяк випадок - андроїд (думаю може мати значення ОС).
Alien
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 626 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:51

  Alien написав:
  AlexTk написав:
  Alien написав:Запрацювало

Зайти можна, але операції провести не дає

Мабуть корректніше було б указувати які саме операції не дає здійснити. Бо наприклад я без проблем переказав кошти (р2р) та поповнив "триденний". Інших операцій не здійснював тому що там не працює не знаю. Про всяк випадок - андроїд (думаю може мати значення ОС).

Принаймні операції, які потребують підтвердження отп-паролем, оскільки смс не надходять.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 553
З нами з: 08.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:05

Re: Sense Bank

  AlexTk написав:Принаймні операції, які потребують підтвердження отп-паролем, оскільки смс не надходять.
Так, МАБ не працює, злетіли довірчі пристрої і НОВІ не встановлюються
Amethyst
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Повідомлень: 4196
З нами з: 05.05.21
Подякував: 302 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:25

  Amethyst написав:
  AlexTk написав:Принаймні операції, які потребують підтвердження отп-паролем, оскільки смс не надходять.
Так, МАБ не працює, злетіли довірчі пристрої і НОВІ не встановлюються


гуся не встыгнемо у духовку поставыты?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39055
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6245 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:25

Re: Sense Bank

МАБ не працює, смс не ходять.
прихід по р2р прийшов.
залишок дізнався через гарячку - вірно.
Diman
 
Повідомлень: 660
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 17:33

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:
  AlexTk написав:Принаймні операції, які потребують підтвердження отп-паролем, оскільки смс не надходять.
Так, МАБ не працює, злетіли довірчі пристрої і НОВІ не встановлюються


гуся не встыгнемо у духовку поставыты?

Ну шоо, прийдется на угольке, на мангальчике :)

ПС. Ооо, посыпался спам и ОТП просроченые от Алки.
Amethyst
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Повідомлень: 4196
З нами з: 05.05.21
Подякував: 302 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:15

Sense SuperApp наразі частково працює через DDoS-атаку з боку росії. Нам потрібен час на повне відновлення функціоналу. Наразі можуть спостерігатися індивідуальні помилки при вході, при отриманні СМС з кодом.

Оплата картою у магазинах та зняття готівки в банкоматах доступні. Про повне відновлення ми вас сповістимо. Вибачте за незручності 😓️
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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