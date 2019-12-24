Sense Bank,
А МАБ сегодня заработает?
А то люди ждут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 чер, 2023 19:02
Sense Bank
рашисти виставили вам якісь умови?
чого ці виродки хочуть сьогодні
Додано: Нед 11 чер, 2023 19:46
Alien Так вже все працює, можете перевіряти
Анастасія, ваша помічниця ❤
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