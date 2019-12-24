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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:50

Sense Bank,
А МАБ сегодня заработает?
А то люди ждут
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4908
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:02

Sense Bank

рашисти виставили вам якісь умови?
чого ці виродки хочуть сьогодні
greenozon
 
Повідомлень: 15166
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:05

У телезі пишуть що атаку відбито і "цифровий банк" знову працює
Alien
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 626 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:46

Alien Так вже все працює, можете перевіряти
Анастасія, ваша помічниця ❤
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:30

  Sense Bank написав:Alien Так вже все працює, можете перевіряти
Анастасія, ваша помічниця ❤

а МАБ-МСБ? Чи пакистанськи програмери не хочуть у Неньку їхати?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4197
З нами з: 05.05.21
Подякував: 302 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:57

  Sense Bank написав:Alien Так вже все працює, можете перевіряти
Анастасія, ваша помічниця ❤


МАБ мертв!
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39056
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6245 раз.
 
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9
5
2
  #<1 ... 835836837838
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