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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 чер, 2023 18:50
Sense Bank,
А МАБ сегодня заработает?
А то люди ждут
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guntherhouse777
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Додано: Нед 11 чер, 2023 19:02
Sense Bank
рашисти виставили вам якісь умови?
чого ці виродки хочуть сьогодні
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greenozon
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Додано: Нед 11 чер, 2023 19:05
У телезі пишуть що атаку відбито і "цифровий банк" знову працює
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Alien
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Додано: Нед 11 чер, 2023 19:46
Alien Так вже все працює, можете перевіряти
Анастасія, ваша помічниця ❤
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Sense Bank
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Додано: Нед 11 чер, 2023 20:30
Sense Bank написав:Alien
Так вже все працює, можете перевіряти
Анастасія, ваша помічниця ❤
а МАБ-МСБ? Чи пакистанськи програмери не хочуть у Неньку їхати?
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Amethyst
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Додано: Нед 11 чер, 2023 20:57
Sense Bank написав:Alien
Так вже все працює, можете перевіряти
Анастасія, ваша помічниця ❤
МАБ мертв!
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IMPRINTER
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Додано: Нед 11 чер, 2023 21:40
IMPRINTER Сьогодні МАБ вже відпочиває(
Повернемось до відновлення завтра.
Анастасія, ваша помічниця
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Sense Bank
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Додано: Пон 12 чер, 2023 08:32
Sense Bank написав:
Сьогодні МАБ вже відпочиває(
Повернемось до відновлення завтра.
Анастасія, ваша помічниця
Я так розумію, що крім МАБ наразі також відпочиває і блок відповідальний за повернення депозитів та виплату відсотків? Бо час коли зазвичай ці виплати відбувалися минув - а ні відсотки, ні тіло депозиту на картку не впали ;(. DDOS атака продовжується чи що тепер у вас "пішло не так"? І що робити якщо ці кошти вкрай необхідні за півтори години?
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Alien
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:19
Alien
Наразі ніяких проблем не спостерігається. Ще не надійшли кошти?
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:24
Sense Bank написав:Alien
Наразі ніяких проблем не спостерігається. Ще не надійшли кошти?
*Микита
Микито ви знущаєтесь? Грошей нема. У чаті підтримки Анастасія Симко (та Анастасія що пише і тут?) люб'язно повідомила що конкретних термінів повернення депо немає. І що чекати треба до кінця поточного дня. Отже виходить що якщо розраховуєш на якісь кошти на певну годину певного дня то Сенс-банку їх краще не довіряти.
Upd. Відсотки впали. Значить протягом 20-30 хв. має бути і основна сума. Ну хоч з запізненням - але вже непогано
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Alien
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