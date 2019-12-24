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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

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Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:14

Alien
Ні, не знущаюсь. % та вклад виплачуються на картку або поточний рахунок щомісяця в дату відкриття вкладу після 8:00. Загалом, це відбувається до 10 ранку, тому я і уточнював. Але як і зазначили мої колеги, точного часу повернення немає.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11862
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:38

  Sense Bank написав:Alien
Ні, не знущаюсь. % та вклад виплачуються на картку або поточний рахунок щомісяця в дату відкриття вкладу після 8:00. Загалом, це відбувається до 10 ранку, тому я і уточнював. Але як і зазначили мої колеги, точного часу повернення немає.
*Микита

Ну згоден - моя помилка в тому що коли воно все стабільно виплачується між 8 і 8:30 до цього швидко звикаєш і сподіваєшся що і надалі усе буде так само стабільно. А це ж Сенс (у минулому Алла) - тут ніколи не можна бути впевненим, що банк не підведе у самий не підходящий момент. Тому завжди треба бути готовим до неприємних несподіванок та мати у запасі план Б
Alien
 
Повідомлень: 2120
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:41

  Sense Bank написав:IMPRINTER Сьогодні МАБ вже відпочиває(
Повернемось до відновлення завтра.
Анастасія, ваша помічниця


яка ситуація із веб ІБ?

наразі повний аут

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:44

Re: Sense Bank

  Alien написав:А це ж Сенс (у минулому Алла)

а як зараз робобаба представляєтЬся?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:44

Alien
Я вас розумію, коли є стабільність - завжди краще. Але з іншого боку, ми ж не ставимо ніякого точного діапазону в часі, наприклад, до 12.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11862
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:56

  Sense Bank написав:Alien
Я вас розумію, коли є стабільність - завжди краще. Але з іншого боку, ми ж не ставимо ніякого точного діапазону в часі, наприклад, до 12.
*Микита

Микито от якраз у цьому випадку і нічим хизуватись. Вважаю що усі процеси мають бути певним чином зорієнтовані у часі. "Чекайте до кінця робочого дня" формально нічого не порушує, але заставляє клієнта замислитись про зменшення власних ризиків шляхом зменшення коштів які можуть бути довірені банки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:58

Re: Sense Bank

Sense Bank, стабильность и Альфа/Сенс — это не совместимые вещи. Зачастую банк может подвести в самый неподходящий момент, о чём тут потом стены плача )

Сегодня снова DDoS'ят... :(
Howl
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  #<1 ... 836837838839
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