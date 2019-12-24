Alien Ні, не знущаюсь. % та вклад виплачуються на картку або поточний рахунок щомісяця в дату відкриття вкладу після 8:00. Загалом, це відбувається до 10 ранку, тому я і уточнював. Але як і зазначили мої колеги, точного часу повернення немає. *Микита
Sense Bank написав:Alien Ні, не знущаюсь. % та вклад виплачуються на картку або поточний рахунок щомісяця в дату відкриття вкладу після 8:00. Загалом, це відбувається до 10 ранку, тому я і уточнював. Але як і зазначили мої колеги, точного часу повернення немає. *Микита
Ну згоден - моя помилка в тому що коли воно все стабільно виплачується між 8 і 8:30 до цього швидко звикаєш і сподіваєшся що і надалі усе буде так само стабільно. А це ж Сенс (у минулому Алла) - тут ніколи не можна бути впевненим, що банк не підведе у самий не підходящий момент. Тому завжди треба бути готовим до неприємних несподіванок та мати у запасі план Б
Sense Bank написав:Alien Я вас розумію, коли є стабільність - завжди краще. Але з іншого боку, ми ж не ставимо ніякого точного діапазону в часі, наприклад, до 12. *Микита
Микито от якраз у цьому випадку і нічим хизуватись. Вважаю що усі процеси мають бути певним чином зорієнтовані у часі. "Чекайте до кінця робочого дня" формально нічого не порушує, але заставляє клієнта замислитись про зменшення власних ризиків шляхом зменшення коштів які можуть бути довірені банки