RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 72
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
28
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:41

  Sense Bank написав:IMPRINTER Сьогодні МАБ вже відпочиває(
Повернемось до відновлення завтра.
Анастасія, ваша помічниця


яка ситуація із веб ІБ?

наразі повний аут

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 15169
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:44

Re: Sense Bank

  Alien написав:А це ж Сенс (у минулому Алла)

а як зараз робобаба представляєтЬся?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 05.05.21
Подякував: 302 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 10:44

Alien
Я вас розумію, коли є стабільність - завжди краще. Але з іншого боку, ми ж не ставимо ніякого точного діапазону в часі, наприклад, до 12.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11861
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:56

  Sense Bank написав:Alien
Я вас розумію, коли є стабільність - завжди краще. Але з іншого боку, ми ж не ставимо ніякого точного діапазону в часі, наприклад, до 12.
*Микита

Микито от якраз у цьому випадку і нічим хизуватись. Вважаю що усі процеси мають бути певним чином зорієнтовані у часі. "Чекайте до кінця робочого дня" формально нічого не порушує, але заставляє клієнта замислитись про зменшення власних ризиків шляхом зменшення коштів які можуть бути довірені банки
Alien
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:58

Re: Sense Bank

Sense Bank, стабильность и Альфа/Сенс — это не совместимые вещи. Зачастую банк может подвести в самый неподходящий момент, о чём тут потом стены плача )

Сегодня снова DDoS'ят... :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 08.03.18
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:46

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:IMPRINTER Сьогодні МАБ вже відпочиває(
Повернемось до відновлення завтра.
Анастасія, ваша помічниця


яка ситуація із веб ІБ?

наразі повний аут

Зображення



запрацювало

https://auth.sensebank.com.ua/
greenozon
 
Повідомлень: 15169
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 836837838839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 111, 112, 113
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1121 209155
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 тра, 2023 16:37
Bosstone
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4611
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.