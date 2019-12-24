Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 чер, 2023 10:41
Sense Bank написав: IMPRINTER
Сьогодні МАБ вже відпочиває(
Повернемось до відновлення завтра.
Анастасія, ваша помічниця
яка ситуація із веб ІБ?
наразі повний аут
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Додано: Пон 12 чер, 2023 10:44
Alien написав:
А це ж Сенс (у минулому Алла)
а як зараз робобаба представляєтЬся?
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Додано: Пон 12 чер, 2023 10:44
Alien Я вас розумію, коли є стабільність - завжди краще. Але з іншого боку, ми ж не ставимо ніякого точного діапазону в часі, наприклад, до 12. *Микита
Sense Bank
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Додано: Пон 12 чер, 2023 11:56
Sense Bank написав: Alien
Я вас розумію, коли є стабільність - завжди краще. Але з іншого боку, ми ж не ставимо ніякого точного діапазону в часі, наприклад, до 12.
*Микита
Микито от якраз у цьому випадку і нічим хизуватись. Вважаю що усі процеси мають бути певним чином зорієнтовані у часі. "Чекайте до кінця робочого дня" формально нічого не порушує, але заставляє клієнта замислитись про зменшення власних ризиків шляхом зменшення коштів які можуть бути довірені банки
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Додано: Пон 12 чер, 2023 11:58
Sense Bank, стабильность и Альфа/Сенс — это не совместимые вещи. Зачастую банк может подвести в самый неподходящий момент, о чём тут потом стены плача )
Сегодня снова DDoS'ят...
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Додано: Пон 12 чер, 2023 13:46
greenozon написав: Sense Bank написав: IMPRINTER
Сьогодні МАБ вже відпочиває(
Повернемось до відновлення завтра.
Анастасія, ваша помічниця
яка ситуація із веб ІБ?
наразі повний аут
запрацювало
https://auth.sensebank.com.ua/
greenozon
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