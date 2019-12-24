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Sense Bank
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:14
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платіж по повних реквізитах (СЕП)
ви робили коли небудь із телефона?
[/quote]
Так робив. І роблю. І купу шаблонів в сенс апп вже для них маю. А в чому саме проблема надіслати сеп у застосунку?[/quote]
купа даних. є ризик помилитись в чомусь
а на комп'ютері помилка малоймовірна - копіювання блоків тексту ітд
окрім цього чомусь шаблони із веб ІБ не видимі в додатку і навпаки
на жаль
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greenozon
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:37
greenozon написав:
окрім цього чомусь шаблони із веб ІБ не видимі в додатку і навпаки
на жаль
Достатньо один раз зробити в МАБі платіж по шаблону, і він відобразиться в Хісторі Сенса. А далі вже в Хісторі із контекстного меню операції вибрати Створити шаблон. Я так всі шаблони з МАБа переніс.
Ну а копіпастити реквізити краще всього із шаблонів застосунків Райфа(там і веб-ІБ нормальний) або Кредо. У Сенса калічно розбит на тетради номер ІБАН
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Додано: Пон 12 чер, 2023 20:45
головний плюс МАБ це те що список операцій можна скопіпастити в ексель з полями дата операції, дата проводки, сума та опис операції. і при необхідності його в екселі обробити. спробуйте таке зробити в мобайлі.
та і платежі дійсно зручніше робити в МАБі коли тобі на пошту або ще кудись прислали реквізити які не копіюються та їх потрібно набирати руками.
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mephala
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Додано: Пон 12 чер, 2023 20:52
mephala написав:
головний плюс МАБ це те що список операцій можна скопіпастити в ексель з полями дата операції, дата проводки, сума та опис операції. і при необхідності його в екселі обробити. спробуйте таке зробити в мобайлі.
та і платежі дійсно зручніше робити в МАБі коли тобі на пошту або ще кудись прислали реквізити які не копіюються та їх потрібно набирати руками.
В апці ж є експорт (виписка) в csv.
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ustinovse
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Додано: Пон 12 чер, 2023 21:24
mephala написав:
та і платежі дійсно зручніше робити в МАБі коли тобі на пошту або ще кудись прислали реквізити які не копіюються та їх потрібно набирати руками.
Чтоб куда-то в электронном виде прислали и не копировались - это что-то совсем экзотическое. Когда с бумажки нужно - согласен, удобнее с большой клавиатуры набирать и на большом экране контролировать. Но не говоря уже о том, что к смартфону можно BT клавиатуру подключить, МАБ тут чем так уж обязателен? Я в таких случаях набираю на компе, пересылаю на смартфон и там копирую с пересланного. Через Телеграм это всё занимает примерно столько же времени, сколько в МАБ заходить.
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moveton
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Додано: Пон 12 чер, 2023 22:34
moveton написав: mephala написав:
та і платежі дійсно зручніше робити в МАБі коли тобі на пошту або ще кудись прислали реквізити які не копіюються та їх потрібно набирати руками.
Чтоб куда-то в электронном виде прислали и не копировались - это что-то совсем экзотическое. Когда с бумажки нужно - согласен, удобнее с большой клавиатуры набирать и на большом экране контролировать. Но не говоря уже о том, что к смартфону можно BT клавиатуру подключить, МАБ тут чем так уж обязателен? Я в таких случаях набираю на компе, пересылаю на смартфон и там копирую с пересланного. Через Телеграм это всё занимает примерно столько же времени, сколько в МАБ заходить.
Ну хочеться нам з МАБом працювати, не відмовляйте нам у цій маленькій примсі.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 12 чер, 2023 22:52
WachtAmRhein написав:
Ну хочеться нам з МАБом працювати, не відмовляйте нам у цій маленькій примсі.
Да я тоже веб люблю больше, чем на смартфоне тыкаться. В Привате в его приложения полезу только, если комп сейчас не доступен. Но именно в Сенсе один фиг в основном сидишь в приложении: там и P2P шаровый и кучка функционала, которого в вебе нет. И тут оказывается, что и прочее не так уж в нём катастрофически неудобно делать. Во всяком случае не настолько, чтобы прям ломка наступила, когда МАБ в очередной раз мрёт. И СЭП я тоже в приложении делаю - просто нет смысла чисто ради этого в МАБ лезть и разбираться почему в нём опять логин отвалился.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 23:09
moveton написав: mephala написав:
та і платежі дійсно зручніше робити в МАБі коли тобі на пошту або ще кудись прислали реквізити які не копіюються та їх потрібно набирати руками.
Чтоб куда-то в электронном виде прислали и не копировались - это что-то совсем экзотическое. Когда с бумажки нужно - согласен, удобнее с большой клавиатуры набирать и на большом экране контролировать. Но не говоря уже о том, что к смартфону можно BT клавиатуру подключить, МАБ тут чем так уж обязателен? Я в таких случаях набираю на компе, пересылаю на смартфон и там копирую с пересланного. Через Телеграм это всё занимает примерно столько же времени, сколько в МАБ заходить.
чому екзотичне? фоткнули й скинули. то набирати з таких фоток простіше коли перед тобою смарт з фоткою а кнопаєш на компі. або присилають наче пдф але там не текст а скан який не копіюється.
а працювати на 27 дюймів чи 5 дюймів це велика різниця. нові платежі ніколи не роблю на смарті. тільки в дорозі можна карячитись якщо щось термінове. дома то нащо над собою знущатися?
хоча те що вже в шаблонах то спокійно з мобайлу сплачується дійсно.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 23:23
ustinovse написав: mephala написав:
головний плюс МАБ це те що список операцій можна скопіпастити в ексель з полями дата операції, дата проводки, сума та опис операції. і при необхідності його в екселі обробити. спробуйте таке зробити в мобайлі.
та і платежі дійсно зручніше робити в МАБі коли тобі на пошту або ще кудись прислали реквізити які не копіюються та їх потрібно набирати руками.
В апці ж є експорт (виписка) в csv.
і як ви побачите в тій виписці дату проводки?
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